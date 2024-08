Výstavba závodu na těžbu manganu ve Chvaleticích by mohla začít v roce 2026. Uvedl to po návštěvě odkaliště ve Chvaleticích-Trnávce hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Právě odkaliště, která zůstala po bývalých pyritových dolech, jsou momentálně největším známým nalezištěm manganu v Evropské unii. Tento kov je využíván zejména pro výrobu baterií do elektromobilů a bateriových úložišť.

Společnost Mangan Chvaletice, patřící kanadské firmě Euro Manganese, zde plánuje vytěžit z hlušiny přes milion tun manganu. Těžba by měla probíhat 25 let. Součástí procesu je také rekultivace a vyčištění odkališť. Nájemní smlouvu s těžaři chvaletická radnice uzavřela v roce 2022. Připravovaný projekt obdržel kladné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Společnost nyní připravuje žádost, jejímž cílem je uznání projektu za strategický jak na národní, tak i evropské úrovni dle zákona o kritických surovinách.

„V tuto chvíli se 98 procent manganu do baterií dováží ze zemí mimo Evropskou unii, především z Číny či Jihoafrické republiky, a tak připravovaný projekt výrazně sníží závislost na dovozu. Ročně společnost plánuje vyrobit 50 tisíc tun čistého kovu, a to po dobu 25 let. V maximálním náběhu provozu je zde plánováno až 400 pracovních míst," uvedl hejtman Martin Netolický. Podle aktuálních plánů by mohla výstavba závodu začít v roce 2026.