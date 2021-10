Vedení města Chvaletic získalo příspěvek na opravu chátrající lávky přes Labe. Lávka potřebuje nutně rekonstrukci, od svého vzniku v roce 1988 totiž neprošla žádnou výraznou opravou. Stavba vyjde na více než 19 milionů korun.

Vedení města Chvaletic získalo příspěvek na opravu chátrající lávky přes Labe. Lávka potřebuje nutně rekonstrukci, od svého vzniku v roce 1988 totiž neprošla žádnou výraznou opravou. Stavba vyjde na více než 19 milionů korun. | Foto: Město Chvaletice

V současné době je lávka přístupná jen na vlastní nebezpečí. Pro obyvatele je to důležitý spojovací bod při cestě na vlak. Dělníci mají s prací začít v březnu. Lávka má být podle odhadů města hotová v srpnu příštího roku. „Město uspělo na Státním fondu dopravní infrastruktury se svou žádostí o dotaci na opravu lávky a v příštím roce obdržíme příspěvek až do výše 18,8 milionů korun, což představuje sto procent uznatelných nákladů,“ řekla starostka Chvaletic Zdeňka Marková. Lávka je ve vlastnictví města až od roku 2019, do té doby město nemohlo provádět žádné úpravy.