Provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, dostal loni výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí teď soud ale zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Chvaletická elektrárna se topí ve změti úředních a soudních procesů

„Krajský soud dal žalobcům za pravdu ve všech žalobních bodech. V rozsudku uvádí, že šestiletá rtuťová výjimka, která by životní prostředí znečistila přinejmenším tunou a čtvrt rtuti, byla vydána v rozporu se zákonem o integrované prevenci,“ potvrdila Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje.

Podle společnosti Severní energetická kritici elektrárny využívají složitou českou byrokracii. „Podobně jako aktivisté blokují výstavbu nových úseků dálnic, které jsou páteří dopravy, bojují i proti klasickým elektrárnám, které tvoří páteř energetiky. V obou případech přitom sázejí na složitost české byrokracie. Jak je vidět, tímto způsobem lze velmi efektivně blokovat jakékoliv investiční či ekologické záměry,“ uvedla Severní energetická patřící do koncernu Pavla Tykače.

Energetická krize

Nevládní organizace, které dlouhodobě proti elektrárně bojují, nyní navrhují, aby v době energetické krize ministerstvo výjimku nezamítlo, ale zkrátilo její trvání do srpna 2023.

„Soud rozhodl jasně, že současná emisní výjimka je absolutně nepřípustná a v rozporu se zákonem. Ospravedlnitelné by podle soudu bylo, kdyby elektrárna měla úlevu ze své zákonné povinnosti jen po dobu dvou let od začátku platnosti nových emisních limitů,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Hrozí elektrárně Chvaletice odstávka? Soud stále řeší spor o emisní výjimku

Podle aktivistů by tak provozovatel měl dostatek času na to, aby nainstaloval filtrační technologie a snížil emise nebezpečných látek. To společnost popírá. „Nově navrhovaná řešení sice vypadají líbivě, ovšem v praxi jsou zcela nerealizovatelná z důvodu technické složitosti a nepřenositelnosti technologií odjinud,“ informovala Severní energetická s tím, že v současnosti nemůže elektrárnu odstavit pro účely další ekologizace. S ohledem na aktuální poptávku po elektřině v Evropě to podle firmy z bezpečnostních důvodů není možné.

Vedení elektrárny podle svých slov stále věří, že nebude muset výrobu omezovat. „Když jsme před deseti lety elektrárnu kupovali, ekoaktivisté volali po jejím uzavření s tím, že ji Česko nepotřebuje. Od té doby neustále zpochybňují kroky pro zajištění ekologizace, která je nezbytná k jejímu dlouhodobému provozu. Náročnou mnohamiliardovou investici do snížení emisí se jim naštěstí nepodařilo zastavit,“ dodal generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Případné omezení provozu by ale mohlo nastat až ve chvíli, kdy krajský úřad v Pardubicích platné limity zahrne do integrovaného povolení elektrárny.

Historický rekord

Letos elektrárna vyrobila nejvíce elektřiny v historii. Kvůli nedostatku stabilních zdrojů v celé Evropě jela elektrárna převážnou část roku na všechny čtyři bloky téměř naplno. Se skoro 5 terawatthodinami tak překonala svůj provozní rekord z roku 1981.

„Že máme nakročeno k rekordu, to jsme pozorovali už v letních měsících, kdy bývá výroba minimální a realizují se odstávky kvůli údržbě. Letos jsme však museli jet skoro pořád naplno i přes léto, protože v Česku i celé Evropě prostě nebylo kde brát,“ dodal správní ředitel Elektrárny Chvaletice Marcel Dlask.

Nová hodnota podle elektrárny odpovídá téměř 7 procentům celkové spotřeby Česka.

Ve Chvaleticích bude kanadská firma těžit mangan do baterií a elektromobilů

Elektrárna Chvaletice



Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí a je jedním z největších výrobců elektřiny v České republice. Od roku 2016 prochází rozsáhlou ekologizací s cílem snížit emise škodlivých látek a naplnit tak požadavky evropské legislativy. Elektrárna byla v roce 2018 třetím největším zdrojem emisí CO2 v České republice. V minulosti byla chvaletická elektrárna cílem protestů různých organizací.