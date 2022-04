Soud zrušil elektrárně výjimku mimo jiné na základě argumentů ekologických organizací, které proti ní dlouhodobě bojují. To znamená, že elektrárna musí urychlit snížení emisí rtuti a oxidu dusíku. Výjimka na to chvaletické elektrárně dávala šest let, to teď ale neplatí. Krajský soud uvedl, že výjimky musí být v souladu s obecně právními principy udělovány pouze v nejnutnějších případech a pouze na nejkratší možnou dobu. „Jedná se o průlomové rozhodnutí nejen ve vztahu k Elektrárně Chvaletice, ale potenciálně také ve vztahu k ostatním extenzivním výjimkám,“ řekla právnička organizace Frank Bold Eliška Beranová. Zároveň ale rozhoduje Ministerstvo životního prostředí podruhé o vydání nové emisní výjimky.

Elektrárna Chvaletice je tepelná elektrárna spalující hnědé uhlí a je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR. Od roku 2016 prochází rozsáhlou ekologizací s cílem snížit emise škodlivých látek a naplnit tak požadavky evropské legislativy. Elektrárna byla v roce 2018 třetím největším zdrojem emisí CO2 v České republice. V minulosti byla chvaletická elektrárna cílem protestů různých organizací.

Zdroj: Archiv elektrárnyVedení elektrárny s rozhodnutím soudu nesouhlasí a poukazuje na fakt, že elektrárna momentálně řeší hned tři soudní a úřednické procesy, které se navíc mohou vzájemně vyrušit. „Krajský soud sice rozhodl v náš neprospěch, i on však potvrdil, že Elektrárna Chvaletice má na výjimku nárok . Předmětem jednání už je nyní pouze délka výjimky. Na to konto nám nezbývá než konstatovat, že stejně jako se nedá hlasovat o fyzikálních zákonech, nedá se ani soudně nařídit urychlení technologických postupů,“ vysvětlil generální ředitel elektrárny Václav Matys a dodal, že elektrárna proto zatím pokračuje v ekologizaci a snižování emisí dle původního plánu.

Výjimka pro elektrárnu



Elektrárna se snažila získat výjimku pro rtuť a oxidy dusíku od roku 2019. O výjimce krajské úřady v Pardubicích a Olomouci rozhodly už třikrát. Ministerstvo životního prostředí ji dvakrát zrušilo, napotřetí už ji elektrárna získala. Nyní je opět bez ní a soudní řízení bude pokračovat.

Podle ředitele se jedná o bizarní situaci. „Na jednu stranu se nás politici a novináři pod dojmem energetické a bezpečnostní krize ptají, zda bychom byli schopni navýšit těžbu uhlí a výrobu elektřiny z něj, na druhou stranu nátlakové organizace bez ohledu na kritickou situaci pokračují v úsilí zastavit provoz české elektrárny na české palivo,“ dodal Matys.

Ekologické organizace i vedení elektrárny reflektují současnou kritickou situaci způsobenou válkou na Ukrajině. Ale dodávky elektřiny z Chvaletic podle společnosti ohroženy nejsou.

Výjimka elektrárně umožňovala po dobu šesti let vypouštět více rtuti a oxidu dusíku, než stanovuje emisní limit. Překročit limit mohla téměř třikrát. Ekologové považovali rozhodnutí, které ministerstvo vydalo v listopadu 2021, za nezákonné a napadli ho u soudu.