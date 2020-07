Obrovské štěstí měl v neděli okolo desáté hodiny dopoledne podnapilý 47letý muž, který ležel v kolejišti u železniční zastávky Pardubice - Závodiště. "Na linku 158 na něj upozornilo několik občanů, včetně strojvedoucího vlaku, který zrovna uvedeným úsekem projížděl. Jakmile strojvedoucí ležící tělo uviděl, začal intenzivně brzdit, protože se zrovna jednalo o vlak, který v této zastávce neměl zastavovat," sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská. Téměř na poslední chvíli uhnul nohy z kolejnice, vlak již sice v malé rychlosti, ale projel téměř „přes“ něj a zastavil.

Do dvou minut na místě byli i policisté Pohotovostního a eskortního oddělení, kteří od strojvedoucího zjistili, že muž naštěstí neutrpěl žádné zranění, ale dechová zkouška byla pozitivní. Policisté naměřili 2,84 promile. "Kolegové ho i přesto převezli na kontrolu do nemocnice a následně mu ke spánku vybrali lepší místo, než je kolejiště, a to protialkoholní záchytnou stanici," dodala Janovská.