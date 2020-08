Fotbalisté Pardubic sice postoupili do Fortuna ligy, na prvoligové zápasy ale nemají vhodný stadion. Proto budou muset domácí zápasy odehrát ve vršovickém Ďolíčku.

Fortuna liga na svých sociálních sítích zveřejnila srovnání toho, kolik jednotlivé týmy za sezónu nacestují, a vzhledem k tomu, že Pardubice čeká více než stokilometrová cesta i na domácí zápasy, obsadily první místo v žebříčku. Za sezónu najedou 10 132 kilometrů, což je vzdálenost, která od sebe dělí Prahu a Sao Paulo.

Cestovatelská sezóna tak čeká i fanoušky, kteří už nebudou mít domácí stadion „za barákem“. Nejen, že se to podepíše na jejich volném čase, ale také v jejich peněženkách. První liga se jim pořádně prodraží, jen za permanentku zaplatí trojnásobek než za celosezónní vstupenku na stadion Pod Vinicí. „Permice je sice dražší, avšak se hraje více zápasů oproti minulé sezóně v 2. lize,“ vysvětluje Vít Lazar, zástupce Ultras Pardubice, kteří si jich zakoupili už 40.

FOTBAL JE SMYSL ŽIVOTA

Fanoušci ale musejí myslet také na vysoké náklady za cesty do Vršovic a zpátky. Fanoušek Martin Kavka si spočítal, že sezóna i s útratou za benzín ho vyjde na 16 tisíc korun. „Ani to mě neodradilo od koupi dvou permanentek,“ říká Kavka.

Přesto to fanoušci berou sportovně a domácí zápasy si rozhodně nechtějí nechat ujít. „Někdo jezdí s rodinou na hrady a zámky po Česku, my jezdíme po fotbalových stadionech. Je to náš smysl života a na peníze nehledíme,“ vysvětluje Lazar.

Za Prahu jsou ale fanoušci ve výsledku rádi, původní plán totiž byl, že by Pardubice získaly azyl na mladoboleslavském stadionu. „Vršovický Ďolíček je ideální nouzovou variantou, Praha je skvěle dostupná po železnici, zatímco Boleslav tak komfortní dojíždění nenabízí,“ hodnotí Lazar.

Nejvíce by chtěli svůj tým podporovat na domácím stadionu, ten se ale ještě ani nezačal stavět. „V průběhu září vybereme dodavatele na rekonstrukci stávajícího fotbalového stánku a zahájíme jeho rekonstrukci,“ říká primátor Martin Charvát.