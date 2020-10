„Modernizace přinese velké změny. Všechna zařízení budou napojena na dopravní ústřednu, tedy server, kde se budou veškeré informace sdružovat a město tak bude mít k dispozici aktuální stav všech signalizačních zařízení na křižovatkách,“ informuje náměstek Petr Kvaš.

„Díky tomu budeme schopni v reálném čase zjistit, kde se vyskytl problém a pružně na něj reagovat. Tato modernizace nám navíc umožní přednaplánovat signalizační plán na dobu, kdy se ve městě budou konat nejrůznější akce, jako například extraligové hokejové zápasy, Pardubice na bruslích a podobně,“ dodal Kvaš. Některá zastaralá zařízení vyžadovala kompletní obměnu, nejen výměnu žárovek za diody, ale také výměnu kabelů a návěstidel. To se týká například křižovatky ulic Jahnova a Karla IV. či ulic Pod Břízkami a Chrudimská, kde byla technologie stará třicet let. Jinde byla provedena výměna řadičů. „Některé řadiče bylo nutné vyměnit za výkonnější a vylepšené o optická čidla, což umožní řídit křižovatky dle intenzity dopravy, nikoli na základě pevných signalizačních plánů. Ve výsledku by navíc bylo možné díky radiovému systému propojit tyto řadiče s jednotlivými spoji MHD a v případě výraznějšího zpoždění spojů měnit signalizační plán tak, aby daný spoj mohl své zpoždění zkrátit,“ doplnil Kvaš. V listopadu technici vymění světla na křižovatce Lexova a Teplého.