Vodní plocha je zanesená sedimenty natolik, že radnice původní plán oprášila. „Soutěžíme firmu, na přelomu září a října by měly začít přípravné práce, hlavní odbahnění by mělo být další sezonu,“ informoval náměstek primátora Jan Nadrchal.

Pomůže i speciální technika. „Bahno z jezera vytěží sací bagr, na Labi bude kontejner, kam firma sedimenty přemístí, a následně je odveze do areálu Hůrka. Tam se nechají vyschnout. Co bude možné, použije se jako zemědělská půda, ostatní půjde na likvidaci,“ přiblížil Nadrchal. Dělníci by tak měli zachovat stávající plochu jezera.

Podle odhadů bude celá akce stát zhruba 13 milionů korun. „Nepředpokládám, že by byly náklady vyšší, byť je situace na stavebním trhu komplikovaná. Přece jen to nejsou klasické stavební práce, kde by byl potřeba materiál,“ poznamenal náměstek primátora. Navíc Pardubice požádají o dotaci a podle Nadrchala je velmi pravděpodobné, že ji získají.

Řeka zaplavila pole

Vodní plocha vznikla při regulaci toku Labe v 60. letech 20. století. Při stavě zdymadla se zvedla hladina řeky o několik metrů a zaplavila sousedící pole. V roce 2014 se pak okolí i jezírko Čičák dočkalo revitalizace. Ve stejném roce vznikla i podoba parku, jak ho Pardubáci znají nyní.

V některých případech se bahno z jezer znovu použije přímo v daném místě. Tak firma postupovala například v centru Pardubic u Matičního jezera. Tam se před dvěma lety vytěžený materiál uložil do plastových pytlů. Speciální vaky plné bahna ze sebe vypustí vodu a novou už nenasáknou, následně vytvoří nový a zpevněný břeh. Práce firmě, která používala i speciální plovoucí bagr, trvaly téměř dva roky.

Za odbahnění Matičního jezera město zaplatilo přibližně 21 milionů korun. I v tomto případě pomohly dotace z Evropské unie, které většinu nákladů pokryly.

Biologická cesta

Ve Svitavách vyměnili sací bagry za rostliny a využili biologickou cestu. „Máme na Rosničce plující ostrůvky, dřeviny u rybníku, instalovali jsme provzdušňovací zařízení. Bakterie, které aplikujeme do vody, mají přispět k redukci sedimentu na dně rybníku,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. Tato metoda Svitavám přinesla třicetiprocentní úbytek sedimentu.

Biologická cesta není v Česku ještě tolik rozšířená. „Ne každý tomu věří, ale čísla hovoří jasně. Bahno se za tři roky ztratilo. Metoda je fakt dobrá a odborníci říkají, že je to ukázkový příklad. Tato cesta zabírá,“ dodal svitavský starosta David Šimek.