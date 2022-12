Cihelna, dílny, školy. Pardubice mají vyrovnaný rozpočet, investují 900 milionů

Město Pardubice bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Poplatky za odpad nezdraží, udrží se i jízdné v MHD pro seniory nad 70 let zdarma a zvýhodněné celoroční jízdné pro děti do 15 let.

Rozpočet města na příští rok je sestaven ve výši 3,1 miliardy korun a je koncipován maximálně obezřetně a proinvestičně. | Foto: Deník/Nikola Remešová