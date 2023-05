Stav koupaliště cihelna před rekonstrukcí

Aktuální oprava probíhá od loňského prosince a dělníci při ní vylepší nejen bazén, vířivky, divoký kanál a brouzdaliště, ale i šatny, obklady schodiště u tribuny nebo čerpadla a filtry. Dalších 9 milionů si vyžádá například výměna šedé dlažby za žlutou nebo nátěr tobogánu.

Nyní u rekreačního a plaveckého bazénu pokračují opravy stěn a ploch dna bazénu, probíhají montáže nových trysek, vyřezávání otvorů pro panel se světlem. Pod foliemi dna bazénu budou dělníci pokládat geotextilie.

„Probíhají práce na uchycení nerezových desek v plaveckém bazénu, nyní řešíme vyměření a montáž kolejniček pro základní opěrný systém. K navážení nerezových částí plaveckého bazénu by mělo dojít na přelomu května a června, následovat bude montáž nerezových částí stěn plaveckého bazénu,“ přiblížil náměstek primátora Jan Hrabal, který stavbu pravidelně navštěvuje.

V areálu Tesly vyroste bytovka ze dřeva. Architekti sází na materiál budoucnosti

Pracovníci v areálu pokračují také na pokládce kanalizačního a vodovodního potrubí a pokládce tras kabelů a elektrorozvodů.

Zmodernizovaný areál s kapacitou až 4000 lidí má své brány otevřít během června až srpna 2024, půjde ale jen o zkušební provoz. Místní, kteří tak budou dvě letní sezóny bez koupaliště, netrpělivě vyhlížejí znovuotevření.

„Stotisícové město a dva roky bez veřejného koupaliště? Co k tomu dodat. Doufám, že to po otevření bude stát za to,“ povzdechla si Pardubačka Marta, která prozatím navštěvuje Plavecký areál.

„Dva roky zavřené kvůli covidu, další dva roky kvůli opravě. Už jsme si s rodinou zvykli jezdit jinam. Je jasné, že opravu už to potřebovalo, ale nějak se to táhne,“ dodal Filip Kratochvíl.

Další výdaje

Nezbytná modernizace letního pardubického koupaliště měla stát 140 milionů korun. Nutné jsou však další práce, se kterými se původně nepočítalo. Zastupitelstvo prozatím uvolnilo téměř devět milionů korun. „Při vlastní realizaci je nutné řešit vícepráce, které nebyly součástí projektové dokumentace. Jedná se o koroze ocelových zárubní, větší rozsah poškození fasády. Méněpráce řeší menší rozsah otlučení vnitřních omítek a demontáže dlažeb, u zpevněných ploch musí být výměna dlažby místo šedé za kontrastní barvu žlutou, aby byla odlišena špinavá a čistá zóna,“ přiblížil Hrabal.

Další práce, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu a je nutné je realizovat, počítají i s výměnou poškozených elektrorozvodů nebo ventilů pro toalety a sprchy.

Byty, parkovací dům i Penny market. Areál bývalé Tesly v Pardubicích ožívá

„Jedná se také o změnu technologie opravy nátěrů tobogánu a schodů, bude otryskána v celé ploše, dochází nově k doplnění soklíků dlažeb, výměně dožilého okna do chodby technologie, výměně parapetu plavčíkárny a některých stěn. Dále se navýšení týká zemních prací kolem tribuny, kde bude odkopána zemina, osazeny nové obruby a zřízena vrstva ze separační folie,“ informoval Hrabal.

Po více než dvaceti letech provozu je celkový stav koupaliště špatný. Jisté je, že firma musí zmodernizovat bazény i zastaralé technologie na čištění vody. Nejhůře je na tom strojovna, technické zázemí a samotné vany bazénů. V bazénech proto firma bourá stávající fólie a obklady a nahradí je nerezovým plechem s vyztuženou PVC membránou. Nový bazén by měl být hotový na konci června. Potom se stavbaři přesunou do rekreační zóny, kde budou práce pokračovat.

Nové šatny a záchody

Při rekonstrukci dělníci nezmění kapacitu ani počet vodních atrakcí. Zlepšit se má především kvalita vody a bezpečí návštěvníků. Firma vymění čerpadla, filtry i elektroinstalace. Modernizací projdou i šatny, záchody nebo skokanská prkna. Dělníci opraví také venkovní prostory včetně schodiště, tribuny, žebříků, laviček, plotů a zábradlí.

OBRAZEM: Smutný pohled na prázdné koupaliště. Cihelna stále čeká na opravu

„Děláme všechno pro to, aby se dalo v roce 2024 uvést koupaliště do provozu. Rekonstrukce je připravena tak, aby nás nic nepřekvapilo, ale pořád je to rekonstrukce, stát se může cokoliv,“ sdělil Roman Mokrý, místopředseda představenstva společnosti Agrostav Pardubice, která opravu provádí.

Areál město dlouhodobě pronajímá. Doposud ho 20 let provozovala firma Petra Ministra. Nyní město dokončuje zadání pro nový model provozu.