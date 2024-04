Loď Arnošt se do Pardubic nevrátí ani toto léto. Generální oprava se protahuje

„Dále probíhá pokládka nových elektro kabelů včetně propojení se stávajícím zařízením, do půlky dubna bude dokončen odvoz věcí z areálu koupaliště, které nejsou v majetku města,“ sdělil náměstek primátora Jan Hrabal, který rekonstrukci pravidelně dohlíží.

V suterénu tribuny už je téměř hotovo, dělníci tam malují a uklízejí. Nezbytná modernizace letního koupaliště měla stát 149 milionů korun. Ukázalo se ale, že jsou nutné i další práce, se kterými se původně nepočítalo. Podle některých radních byl projekt, se snahou ušetřit, špatně připraven.

„Během realizace vyplynuly, některé další věci, které je nutné opravit. Takže projekt bude muset být navýšen. Konkrétní částku zatím sdělit neumím,“ přiblížil náměstek primátora Jan Hrabal, který je zodpovědný za majetek a investice. Při rekonstrukci dělníci nezmění kapacitu ani počet vodních atrakcí. Zlepšit se má především kvalita vody a bezpečí návštěvníků. Nejvíce peněz šlo tak do zázemí areálu, včetně technologií.

Na další zvelebování areálu bude muset radnice vyčlenit extra finance. „Projekt počítal primárně s technologií. Bude potřeba se podívat i na komfort návštěvníků, co se týče bufetů, šaten nebo vybavení to, ale nemůžeme řešit v rámci této veřejné zakázky, protože bychom se už nevešli do víceprací,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Stejně jako tomu je i v případě úpravy zeleně, na kterou už radnice schválila zhruba 800 tisíc korun. „Musí tam dojít ke kácení rizikových stromů, které jsou ve stavu, kdy by mohly být nebezpečné pro návštěvníky. Většinou ale dojde spíše k ošetření korun nebo kmenů stromů. Následovat bude dosazení nových stromů, aby tam zeleň, která tvoří stín, zůstala,“ informovala náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že tyto práce provedou Služby města Pardubic.

Zmodernizovaný městský areál s kapacitou až 4000 lidí má své brány otevřít od července. Pardubické koupaliště se tak pro veřejnost znovu otevře po téměř třech letech. Areál na Cihelně nově povede městská firma PAP Pardubice, která se už stará o městské aquacentrum. Po letní sezóně se do areálu vrátí znovu dělníci. Radnice mezitím bude hledat dodatečné zdroje financí pro zlepšení komfortu návštěvníků.