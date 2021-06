Zatímco Pardubický kraj vyvázl ze čtvrtečních bouřek pouze s pár popadanými stromy, jinde takové štěstí neměli. Jižní Moravou se prohnalo tornádo, které srovnalo se zemí několik obcí. Z Pardubického kraje ještě v noci ze čtvrtka na pátek vyrazili první lidé, aby v postižené oblasti pomohli.

Pořádkové jednotky z Pardubic vyrazily pomoct na jižní Moravu postiženou tornádem. Foto: PČR | Foto: Deník/Lada Součková

Před půlnocí odjely tři posádky zdravotnických záchranářů a tři desítky policistů, kteří vyslali také vozidlo s termovizí. Když policisté přijeli do postižené oblasti, zůstali jako opaření, slovy prý nedokáží vyjádřit své pocity. Zažili nejedny povodně, zažili výbuch v chemičce v Semtíně, ale dle jejich slov je tohle zdaleka nejhorší. „Už v noci, když jsme přijeli, byla to katastrofa. Ale s příchodem světla cítíme všude přítomnou bezmoc a zoufalství. Jedním slovem? Hirošima," poslali v pátek ráno zprávu na krajské velitelství. Jejich úkolem je zabezpečit obce Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves nejen před rabováním, ale i varovat obyvatele o nebezpečnosti vstupu do zničených objektů. Během pátečního odpoledne vyrazilo na Moravu také 34 hasičů z našeho kraje i s technikou. "Ve výbavě hasičů je zejména nový kontejner pro vyprošťování a stabilizaci objektů a kontejner pro stabilizaci a nouzové zastřešení," upřesnila mluvčí hasičů Vendula Horáková. S posádkou byl mimo jiné vyslán také hasičský jeřáb.