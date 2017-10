Člen volební komise agitoval ve volební místnosti za Blok proti islamizaci

Pardubice - Místopředseda volební komise v Pardubicích vítal voliče v tričku s přeškrtnutou mešitou.

Místopředseda volební komise číslo 1006 v Pardubicích porušil volební zákon. Do komise zasedl v tričku propagujícím znak kandidující strany Blok proti islamizaci. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Zákon 247/1995 sbírky § 16, odstavec 9 říká: "V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty. A právě tento bod zákona porušil hned v úvodu voleb místopředseda volební komise v Pardubicích.



Za stůl volební místnosti číslo 1006 na Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích usedl v černém tričku se symbolem přeškrtnuté mešity - znakem kandidující strany Bloku proti islamizaci.



Incident krátce po čtrnácté hodině přijela na místo řešit policie. Po domluvě policistů s předsedou volební komise, odeslal dotyčného místopředsedu se převléknout. Na otázky Deníku, proč jako člen a místopředseda volební komise zvolil oděv, který je v konfliktu s volebním zákonem, muž odmítl reagovat s tím, že nechce hovořit s médii. S možnými problémy ale podle všeho počítal, v batohu měl s sebou přichystané náhradní tričko.



"V zákoně je jasně dán zákaz volební agitace ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí. Předseda volební komise mi sdělil, že dotyčný se na jeho výzvu převlékl, čímž došlo k nápravě situace. K pochybení došlo, jak by to ale ve finále hodnotil soud je otázkou, to pochybení už se na místě napravilo," uvedl Cyril Štangl za oddělení vnitřních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, který dohlíží nad volbami.