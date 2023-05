V Pardubicích byly v posledních dnech velké problémy s opilými lidmi. Obnažovali se, pokřikovali, zvraceli, rvali se, a to i před dětmi. Do jedné bitky se zapojil také pes, který bránil svého pána a jeho sokovi roztrhl lýtko. V jednu chvíli musela pardubická záchytná stanice vyhlásit stop stav. Kapacita nestačila.

Během prodlouženého víkendu byly v Pardubicích velké problémy s opilými lidmi. | Foto: Městská policie Pardubice

Během prodlouženého víkendu zasahovali pardubičtí strážníci celkem u patnácti případů, které měli na svědomí opilci.

Problémy začaly už v pátek. To strážníci předávali rodině v Mikulovicích opilého muže, který se potácel tak, že hrozil jeho pád do silnice. Z pardubické pizzerie pak museli vyprovodit zákazníka s 3,4 promile alkoholu v dechu. „I přes konflikty a silnou opilost se chtěl do restaurace stále vracet, proto jej strážníci odevzdali na záchytné stanici a za narušení občanského soužití poté také pokutovali," popsal tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Další konflikt už byla rvačka. Došlo k ní mezi osobami bez trvalého přístřeší a trvale problémovými. Po surové bitce zůstal jeden z mužů ležet zraněný s rozbitým obličejem. Hlídka poskytla muži první pomoc, předala jej záchranné službě a policistům zase předala agresora, který měl napadení mít na svědomí. Před půlnocí strážníci preventivně doprovodili posádku sanity z nemocnice při převozu opilého pacienta na záchytnou stanici.

V sobotu po poledni se na třídě Míru objevila žena, která vykonávala tělesnou potřebu přímo mezi lavičkami. „Strážníci zjistili, že jde o ženu s duševním problémy právě propuštěnou ze záchytné stanice. Léky nebere, zato alkohol už cestou stihla sehnat i vypít a dechová zkouška ukázala 1,7 promile. Po opětovném propuštění ze záchytné stanice hlídka zajistila, aby žena odcestovala do místa bydliště," řekl k případu mluvčí Jiří Sejkora.

Chvíli poté strážníci přijeli k opilému muži. „Šlo opět o problémového jedince, který se konzumací alkoholu uvedl do stavu, ze kterého byl probuzen až bolestivým podnětem a rovnou byl s 3,77 promile předán na záchytnou stanici. K ženě se staženými kalhotami, pod kterou se táhne dlouhá louže moči, vyjela hlídka strážníků i policistů v sobotu odpoledne. Opět se jednalo o známou osobu bez domova," upřesnil Jiří Sejkora. Sanitním vozidlem městské policie byla žena s 2,15 promile alkoholu v dechu převezena na záchytnou stanici. Dalším, kdo se pod vlivem alkoholu obnažoval, byl tentokrát muž u nádraží. Urážel kolemjdoucí, odhaloval se, na posezení vypil lahev vodky, aby vše v zápětí zase vyzvracel. Za znečištění veřejného prostranství byl pokutován. V tuto chvíli už ale došlo k naplnění kapacity záchytné stanice na maximum. To však neznamenalo, že by došli opilci.

Hlídka po deváté večerní hodině jela probudit 23letého již dvakrát léčeného alkoholika, který usnul během konverzace s oznamovatelkou. Probuzený muž nadýchal 3,33 promile alkoholu. Léčba se tedy minula účinkem a na místo se za hlídkou musela dostavit příbuzná, která si mladého muže odvedla domů.

V sobotu po 22. hodině se strhla rvačka u jedné pardubické restaurace. Před příjezdem strážníků se většina účastníků rozprchla a na místě tak zůstal jen napadený, který nakonec nic řešit ani oznamovat nechtěl.

Neděle hned po půlnoci přinesla další rvačku pod vlivem alkoholu. Příčinou sporu byl pes. Jeden z mužů chtěl psa koupit a ten druhý ho odmítal prodat. Výsledkem byla jedna rozbitá hlava majitele psa a roztržené lýtko na straně kupujícího. Pes totiž do šarvátky promluvil taky a bránil svého majitele. Oba muži nadýchali přes dvě promile alkoholu a oba ošetřila záchranná služba. Případ si převzali policisté.

Na dalšího opilého strážníci narazili v neděli večer. Šlo o muže, který konzumoval alkohol na třídě Míru, kde je tato činnost vyhláškou města zakázána. S výsledkem 3,42 promile v dechu putoval na záchytku a za porušení vyhlášky následovala opět pokuta. Opilce ležícího na chodníku řešili pak strážníci na Masarykově náměstí. Muž s 3 promile alkoholu si ustlal přes celou šíři cesty. Hlídka jej probudila a uložila na záchytné stanici.

Následovala opilá žena v autobusu hromadné dopravy. Ta nejprve odmítla autobus opustit. Po příjezdu hlídky se naopak pokusila odejít, ale to se jí vzhledem k opilosti nepodařilo. Se zraněním v obličeji ji do nemocnice odvezla záchranná služba. Z nemocnice směřovala na záchytnou stanici.

V pondělí večer strážníci vykázali celou skupinku konzumující alkohol z Palackého třídy. Na záchytnou stanici pak strážníci vyjeli na na žádost personálu. Potřebovali pomoct s mužem, který se pokoušel za pomoci ponožek a spodního prádla oběsit. „Zásahu hlídky nebylo třeba, muž nakonec po domluvě pokusů zanechal a všechny zbývající kusy oblečení dobrovolně odevzdal personálu," uvedl Jiří Sejkora.

Poslední případ z pondělní večera byla opilecká hádka a bitka, které bohužel přihlížely i tři děti. Při konzumaci alkoholu se čtyři muži dostali do ostré hádky, která přerostla v potyčku dvou z nich a následně v krvavá zranění v obličeji. Strážníci konflikt ukončili. Agresora, který rvačku vyvolal, předali na záchytnou stanici. Všichni přítomní dospělí byli silně pod vlivem alkoholu, a to od 2,59 do 4 promile. Vzhledem k tomu, že svědky incidentu byli i tři nezletilí, strážníci případ oznámí orgánu sociálně právní ochrany dětí.