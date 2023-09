Čokoládové pivo, čokoládový kebab, ovoce s čokoládou a další pochutiny slibuje ČokoFest 2023. Koná se od pátku do neděle v Ideonu. Novinkou bude souběžná výstava balonků.

Výstava balonků na téma vesmír se koná od pátku v Ideonu. | Foto: archiv ChrisEvents

Po tříleté pauze se do Pardubic vrací Čokoládový festival. Uskuteční se od pátku 22. září do neděle 24. září v centru Ideon. Slibuje kulinářskou přehlídku s recepty foodblogerů a šéfkuchařů a prodejní stánky s čokoládovými specialitami.

„Letos u příležitosti ČokoFestu pořádáme také velkou výstavu balonků. Společnost, v jejímž čele stojí umělec Tomáš Okurek, vyrobí sochy z více než 20 000 balonků. Zvolili jsme téma vesmír," uvedl Chris Delattre, pořadatel Čokoládového festivalu. „Tunelem vstoupíte do vesmírného světa a vydáte se na procházku mezi létající talíře, mimozemšťany, rakety, astronauty," dodal Chris Delattre.

Na Čokoládový festival a balonkovou výstavu se platí vstupné zvlášť. Na ČokoFest je to za dospělého 90 Kč, za dítě od 6 do 18 let 60 Kč, rodinné vstupné 260 Kč. Na balonkovou výstavu platí všichni od 2 let věku 60 Kč.

Akce se koná v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.