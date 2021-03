Truhlář, konstruktér jízdních řádů a právník. Nejen tito tři lidé museli dočasně zanechat svých profesí a usednout za volant autobusu nebo trolejbusu. Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) se potýká kvůli covidu s nedostatkem řidičů, v karanténě nebo přímo nemocných jich je přes padesát. To je čtvrtina z celkového počtu šoférů, což vede k tomu, že dopravní podnik nezvládá plně obsadit všechny směny. Vedení podniku proto za volant povolalo všechny zaměstnance, kteří mají potřebný řidičský průkaz, ale běžně mezi řidiče zařazeni nejsou. „Minulý týden jsme se snažili to udržet. Vytáhli jsme truhláře z truhlárny, právníka od smluv a konstruktéra jízdních řádů od počítače a všichni šli řídit,“ vyjmenoval ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Přesto nakonec dopravní podnik musel přistoupit k omezení jízdních řádů, které platí od pondělí. „Mysleli jsme si, že to udržíme dál, ale v pátek už jsme viděli, že od pondělí to nezvládneme,“ okomentoval to ředitel s tím, že některé linky tak budou jezdit méně často, jiné se úplně zrušily.

„Na páteřních linkách jdeme z intervalu 12 na 15 minut a linku 26 a 4 zrušíme úplně, jelikož se z pohledu cestujících dají nahradit jinými spoji,“ upřesnil Pelikán. Díky těmto opatřením tak dopravní podnik denně potřebuje o 12 řidičů méně.

Do kdy bude omezení platit, není zřejmé. Vše záleží na tom, kdy se začnou zaměstnanci z nemocenských a karantén vracet. „Máme představu, že to bude trvat zhruba dva týdny. Jakmile se bilance otočí a těch, kteří do karantény půjdou, bude méně než těch, kteří se z ní vracejí, opatření samozřejmě zrušíme,“ dodal Pelikán.

Ještě donedávna přitom covid dopravnímu podniku nahrával. Nedostatek řidičů byl v Pardubicích dlouhodobým problémem, vloni touto dobou scházelo dvacet řidičů. Díra se ale zalepila právě s první covidovou vlnou, kdy přišli o práci řidiči na mezinárodních a zájezdových linkách. „Lidé najednou měli zájem jezdit u nás, aby měli nějaké živobytí. Během měsíce jsme se dostali do fáze, kdy jsme je museli začít odmítat,“ vzpomněl Tomáš Pelikán. Kdyby se během loňska dopravnímu podniku nepodařilo řidiče nabrat, není by za volant neměl kdo usednout. „To bychom to mohli rovnou zavřít,“ zděsil se Pelikán.

Ostatní dopravci v kraji zatím fungují bez problému a chybějící zaměstnance zvládají nahradit, k dalším omezením tak nedochází. „Podle krajského úřadu jedeme letní provoz, takže nám nevadí, že je pár lidí v karanténě, zatím je zvládáme zastoupit,“ řekla Zlata Andrlová za poličský Zlatovánek, který obsluhuje kromě linkových tras také MHD v Litomyšli. Podobná situace je také v Arrivě, která provozuje linkové autobusy a například MHD v Chrudimi. „Nějaké zaměstnance na ošetřovačkách, v karanténě a v nemoci máme, v tuto chvíli to ale zvládáme a není to zásadní problém,“ okomentoval situaci tiskový mluvčí Arrivy Jan Holub.

V pondělí 15. března dochází z provozních důvodů k těmto mimořádným změnám v dopravě:



pracovní dny



linka 1 – nově provozována v celodenním intervalu 30 minut, linka jezdí stále ve zkrácené trase

linka 4 – provoz dočasně pozastaven

linka 5 – provozována v režimu letních prázdnin (interval ve špičce 15 minut)

linka 6 – provozována v režimu letních prázdnin (interval ve špičce 15 minut, zároveň s tím nejede spoj Staré Hradiště,hostinec odj. 07:34)

linka 8/88 – provozována v režimu letních prázdnin (interval ve špičce 15 minut)

linka 13 – provozována v režimu letních prázdnin (interval ve špičce 15 minut)

linka 26 – provoz dočasně pozastaven



Pro všechny linky platí, že cestující naleznou odjezdové časy spojů pro pracovní dny ve žlutém sloupci. Rozsah víkendové dopravy zůstává beze změny.



Uvedené opatření bude v platnosti do odvolání.