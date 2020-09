Testy u zdravotníků v Chrudimské nemocnici prokázaly nákazu u šestnácti lidí. V karanténě nebo izolaci jsou i další zdravotníci v jiných nemocnicích v kraji. „Jejich počty v rámci jednotlivých oddělení však dosahují jednotek. Zatím jsme nikde kromě chrudimské neurologie nemuseli přistoupit k tomu, abychom omezili provoz. Ti zdravotníci, kteří jsou pro zajištění provozu nezbytní, mohou za určitých podmínek a po schválení pracovníky krajské hygieny v karanténě nadále pracovat,“ uvedla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

V Chrudimi není jasné, odkud se nákaza na oddělení dostala. „Veškerý personál je vybaven adekvátními ochrannými pomůckami a je proškolován v jejich používání,“ řekl Miroslav Sirový, oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice.

Ochranných pomůcek mají nemocnice dostatek, i když je spotřeba několikanásobně vyšší než v běžném stavu. Pomůcky fasují také uklízečky. „Pomůcek máme dost. Nákazy se nebojím. Jestli to máme dostat, tak to dostaneme. Ústenka to může zpomalit, ale nechrání mě stoprocentně. Na covid jednotku bych bez potřebných pomůcek nešla,“ popsala zdravotní sestra z nemocnice na Svitavsku, která si nepřála být jmenována.

LÉKAŘI SE ZASTOUPÍ

Nemocnice jsou podle Semrádové zásobené ochrannými pomůckami podle předpisů. tedy minimálně na dva měsíce dopředu. „Některých ochranných pomůcek máme zásoby i větší. I nadále jsou však pomůcky, jejichž zajištění je složitější. Jde například o ochranné pláště,“ podotkla mluvčí nemocnice.

Pokud by se covid-19 začal mezi personálem nemocnic masivně šířit, přijde na řadu krizový scénář a následně také zřejmě omezování plánované péče. „Nemocnice má průběžnou evidenci stavu personálu a minimum oborů, které by se nenacházely v jiném z našich pěti zařízení. Personál tak je vzájemně zastupitelný. Uvážíme-li však současnou epidemiologickou situaci, omezení péče bychom se v takovém případě nevyhnuli,“ dodala Semrádová. Nemocnice v Pardubickém kraji navíc úzce spolupracují s pracovišti mimo region.

Aktuálně je v Pardubickém kraji více než 1200 nakažených lidí. Nejvíce jich hlásí okresy Pardubice a Chrudim.