Na konci listopadu zrušilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výjimku z limitů pro chvaletickou elektrárnu a celý případ vrátilo zpět krajskému úřadu v Pardubicích. Poté, co se proti tomuto kroku odvolaly jak ekologické organizace, místní spolky a rovněž i obce v blízkosti elektrárny, MŽP kvůli možné podjatosti přesunulo celou kauzu kolem limitů na Olomoucký krajský úřad.

Hejtman rozhodl

Zásadním důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti všech úředních osob Pardubického krajského úřadu byly výroky hejtmana Martina Netolického, který po prvotním rozhodnutí uvedl: „Na jedné straně krajská samospráva schválila energetickou koncepci, na straně druhé přicházejí na krajský úřad nejrůznější petice. A samozřejmě diskuse, které jsou vyvolávány o smysluplnosti tepelných elektráren, vyvolávají politický tlak, pod kterým by úředníci neměli být.“

O výjimku žádá provozovatel elektrárny Chvaletice pro rtuť a oxidy dusíku. Pardubický krajský úřad letos v červnu výjimku udělil, ministerstvo životního prostředí však toto rozhodnutí zrušilo kvůli závažným pochybením jak v úředním procesu, tak v samotné žádosti. Olomoucký krajský úřad, který bude rozhodovat nyní, již v minulosti o podobné výjimce rozhodoval v případě teplárny Olomouc, kde výjimku podstatně zkrátil a znečišťovateli uložil řadu povinností, po jejichž splnění začne provozovatel emisní limity plnit.

„Rozhodnutí ministerstva vítáme. Pardubický krajský úřad dlouhodobě sloužil spíše jako továrna na povolovací razítka pro elektrárnu Chvaletice. Úředníci v Olomouci oproti tomu měli zatím v procesu udělování výjimky z emisních limitů profesionální přístup. Doufáme, že si vysoký standard udrží i v nadcházejícím řízení," kvitoval rozhodnutí MŽP mluvčí Greenpeace Lukáš Hrabálek.

Pro samotnou elektrárnu se podle mluvčí Sev.en EC Gabriely Sáričkové Benešové přesunem do Olomouce nic nemění: „Budeme dál spolupracovat a nic na tom nemění fakt, že o výjimce budou rozhodovat jiní úředníci. Pro nás je důležité, že v nálezu MŽP konstatovalo, že ani Pardubický kraj nepochybil, když nám tu výjimku udělil. Nyní je akorát potřeba dokumenty a měření, které si MŽP vyžádalo. A my tak budeme i nadále spolupracovat s jakýmkoliv úřadem, který to bude rozhodovat."