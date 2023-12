Potravinářská škola v Pardubicích od konce listopadu připravuje vánoční cukroví, v tomto týdnu ho začala prodávat zákazníkům. Učňové ho zvládnou napéct a ozdobit kolem půl tuny. Prodeje by ale mohly být i dvojnásobné, zájem je velký.

Výroba a balení cukroví v dílnách pardubické školy. | Foto: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

„Už nebereme žádné objednávky, děláme jenom to, co nám dovoluje naše kapacita," řekl ČTK zástupce ředitele Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice David Jeřábek. „Ještě před dvěma lety jsme brali objednávky, bohužel jsem nebyli schopní poptávku zvládnout. Prodáváme už jenom na volný prodej. Cukroví je převážně máslové, vydrží do Vánoc, někdo si ho dá do lednice, někdo zamrazí," dodal Jeřábek.

Do 19. prosince bude mít škola v nabídce vánoční cukroví. Ve středu tři cukrářské dílny dodaly do školní prodejny 70 půlkilogramových krabiček, za dvě hodiny byly prodané. „Tradice pečení cukroví začala před lety, kdy jsme založili prodejnu a vznikly cukrářské obory, předtím byla škola vyhlášená pekařinou," řekl Jeřábek.

Dvě dílny vyrábějí máslové cukroví, které je o něco dražší, jedna dílna tvoří z rostlinného tuku, výrobky jsou potom levnější. Krabička s máslovým cukrovím stojí 290 korun, stejně jako loni. Levnější je za 190 korun, loni stála o 20 korun méně. „Snažíme se cenu držet rozumně," řekla mistrová Šárka Bouchalová. V krabičce bývá kolem sedmi druhů cukroví.

Máslové těsto je podle mistrové křehčí a chutnější. Učňové pečou z lineckého těsta, které je i kakaové nebo ořechové. Plní ho kokosovou či ořechovou náplní, griliášové trubičky jsou plněné lehkým pařížským krémem. Vyrábí klasické cukroví a zařazují i novinky.

„Je to kvůli pestrosti. Děláme klasiku, linecké s marmeládou, vanilkové rohlíčky. Zákazník je chce. Snažíme se také krabičku něčím každoročně oživit, studenti mohou přinést i své recepty, třeba od svých babiček," přiblížila Šárka Bouchalová.

Korpusy pečou učňové od konce listopadu, od prosince začínají zdobit a slepovat vytvarované kousky. Vánoční pečení jim skončí 19. prosince. I když je to pro cukrářky a cukráře náročné období, Vánoce mají většinou rádi.

„Na Vánocích miluji bramborový salát, vánoční písničky. Pečeme tady hodně, ale baví mě to. Snažili jsme se vymyslet, jak vyrobíme stromečky, jak obarvíme kokos nazeleno. S kamarádkou jsme hodně rychlé ve vykrajování a tvarování rohlíčků. Doma peču také, a to hned dvakrát, jednou s mamkou a sestrami, a pak ještě peču pro babičku," řekla budoucí cukrářka Zuzana Čonková.

Kromě cukroví dává škola do prodeje i těsto. V nabídce je linecké, vaflové, linecké kakaové nebo perníkové. „Je o to obrovský zájem, kdo chce tvořit s dětmi doma, nejjednodušší je si těsto koupit, rovnou ho mohou vyválet a péct. Zákazníkům musíme vysvětlovat, že vaflové těsto je na vanilkové rohlíčky, to často nevědí," dodal zástupce ředitele školy Jeřábek.

Zdroj: Čížková Nikola