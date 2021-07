MAPA UZAVÍREK. Ulice budou kvůli cyklozávodu zavřené. Víme, kdy a kde

/DOPLNĚNY AKTUÁLNÍ INFORMACE O UZAVÍRKÁCH/ Centrum Pardubic v sobotu uzavře cyklistický závod. Pardubické kritérium započne v 9 hodin a 50 minut, kdy odstartuje náborový závod pro děti ve věku od 8 do 12 let. Kritérium bude pokračovat závody mládeže od nejmladších žákyň až po ženy, a to v rámci Carla Kriterijní ligy pod hlavičkou Českého svazu cyklistiky.

Mapa objížděk | Foto: MP Pardubice

Dodatek - uzavření traťového okuruhu bude už od 8:00 hodin.

S uzavírkou tak počítejte v rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

Z uzavřené oblasti se na začátku půjde dostat. V době hlavního závodu od 17:00 bude ale uzavírka přísnější. — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) July 16, 2021 „Bude se jednat o jeden ze sedmi závodů tohoto seriálu a jako jediný se pojede přímo v centru některého z českých měst. Budete mít možnost vidět nové naděje cyklistiky od mládeže až po ženy,“ vzkázal za pořadatelský spolek CK Pardubice Josef Říha. Ve 13 hodin a 20 minut odstartuje závod amatérských cyklistů. „Amatérští cyklisté budou mít jednu z mála možností zazávodit si na perfektně zabezpečené trati přímo v centru města,“ uvedl Říha. V 17 hodin odstartuje poslední závod, a to prestižní kategorie mužů Elite a U23 jako Velká cena Dekom System, kterou celé Pardubické kritérium vyvrcholí. Kvůli závodu bude uzavřena třída Míru, na níž se bude nacházet start i cíl, a také náměstí Republiky, Sukova třída a Masarykovo náměstí. Uzavření ulic se dotkne také provozu MHD, některé zastávky nebudou obsluhovány. PŘESNÝ PLÁN UZAVÍREK: #Doprava #Pardubice a omezení spojené s cyklistickým závodem dle mapky.

??‍♀️??‍♂️

PĚŠKY - na pokyn pořadatele možno trať přejít.

AUTEM - na pokyn pořadatele Výjezd z "ostrova" možný, Vjezd pouze v nejnutnějších případech.

V době hlavního závodu od 17:00 bude trať uzavřena zcela. pic.twitter.com/cz0YX2EnZ8 — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) July 17, 2021

