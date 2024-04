V centru Pardubic se jel cyklistický závod Pardubické kritérium. Sportovce v ulicích povzbuzovaly davy lidí.

Pardubické kritérium 2024. | Video: Michal Žampach

Pardubické kritérium odstartovalo ve čtvrtek 18. dubna svůj cyklistický závod centrem Pardubic. Ze startovní čáry se rozjeli kadeti, juniorky, junioři, ženy či elite cyklisté, které přišly podpořit tisíce návštěvníků. Po celou dobu cyklistického závodu byla omezena doprava, aby byla zajištěna bezpečnost.

„Pardubické kritérium navazuje na tradici silničních kritérií. Je to již třetí ročník a v podstatě se jede v kategoriích kadeti, juniorky, druhou kategorií jsou junioři a třetím závodem jsou muži elite 23. Kritérium z podstaty věci je taková oslava cyklistiky v Pardubicích. Letos je to nové v tom, že jsme založili tým mládeže a tým 23, takže tu máme i naše závodníky,“ sdělil organizátor závodu. Přesně v 17:00 hodin zazněl startovní výstřel, jenž odstartoval cestu dvěma nejmladším závodníkům Denisovi Havlíkovi a Václavu Zpěvákovi, jež projeli závodní trať jako první.

Poté následoval postupný start všech závodníků, kteří vyrazili po stanoveném okruhu, a to z třídy Míru na náměstí Republiky, dále směřovali po Sukově třídě na Masarykovo náměstí a zpět k cílové rovince na třídě Míru. „Jelo se nám dobře, akorát škoda je to, že nám ze začátku odjeli tři lidi, potom jeden odpadl, ale nějaké body jsme dostali,“ řekl jeden ze závodníků. „Cítila jsem se dobře, s klukama je to těžší než s holkama, jede se rychleji, ale aspoň je to větší adrenalin a větší boj o tu pozici,“ svěřila se jedna ze závodnic.

Kategorii elite ovládl Lukáš Kubiš, který se stal vítězem a převzal pohár pro vítěze závěrečného 50. kola od primátora Pardubic Jana Nadrchala.

Výsledky pardubického Kritéria 2024

Kategorie ELITE + U23 | Délka 75 km | počet kol 501. Lukáš Kubiš – ELKOV KASPER Czech Cycling Team - čas: 1h39'01''2. Matouš Štoček – ATT Investments- čas: 1h39'02''3. Daniel Mráz – ELKOV KASPER Czech Cycling Team - čas: 1h39'04''

Kategorie Junioři| Délka 45 km | počet kol 301. Štěpán Zahálka – MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ - čas: 1h01'18''2. Adam Bradáč – TEAM DUKLA PRAHA - čas: 1h01'17''3. Kristián Vavro – TEAM DUKLA PRAHA - čas: 1h01'20''Kategorie

Juniorky | Délka 31,5 km | počet kol 211. Lucie Lehká – BB Com Cycling Team - čas: 0h44'53''2. Kateřina Douděrová – BB Com Cycling Team - čas: 0h44'53''3. Adéla Pittnerová – MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ - čas: 0h44'56''

Kategorie Kadeti | Délka 31,5 km | počet kol 211. Jakub Tesařík – MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ - čas: 0h43'55''2. Marek Stiblík – BB Com Cycling Team - čas: 0h43'55''3. Daniel Kuběna – ACS DEVELOPMENT - čas: 0h44'50''

Kategorie Ženy| Délka 31,5 km | počet kol 211. Hana Heřmanovská – Team Skyline – Cadence - čas: 0h44'51''2. Veronika Jandová – Pierre Baguette cycling - čas: 0h44'51''3. Adéla Marková – TEAM DUKLA PRAHA - čas: 0h44'52''