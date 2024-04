Linky jezdily v kraji od června do konce září. „Možná je to už přežitek. Cyklobusy už jezdilo málo cyklistů a spíše je využívali turisté nebo lidé. Je také možné, že cyklobusy suplovaly běžné autobusové linky,“ podotkla Michaela Severová z odboru cestovního ruchu litomyšlské radnice. Je také možné, že za omezením stojí nárůst elektrokol. Jejich majitelé si díky nim dál dojedou a také nechtějí drahé bicykly nakládat na vozík za autobus. „Jednu dobu elektrokola ani cyklobusy vozit nemohly, protože na to nebyly přizpůsobené. Elektrokola jsou totiž těžší než ta klasická a také se u nich musela vyndávat baterie,“ doplnila Severová.

Po vyhodnocení dat za rok 2024 kraj uvidí, jestli dojde k návratu některých linek nebo dalším změnám. „U letos nenasazených spojů se ekonomicky nevyplatí ani alternativy jako například dodávka. Jelikož v některých případech cyklobusy částečně plnily pro občany funkci hromadné dopravy, dojde díky finanční úspoře k posílení vybraných spojů. Týká se to například linek Pardubice – Chrudim, Chrudim – Seč či Litomyšl – Česká Třebová a bude to součástí změny jízdních řádů v letošním roce,“ vysvětlil Kortyš.

Pardubický kraj doplácel na provoz cyklobusů částkou 1,7 milionů korun s tím, že místní samosprávy se podílely částkou 330 tisíc korun.

Zájem o cyklobusy u turistů klesá dlouhodobě, a to i přes to, že na propagaci se kromě Pardubického kraje podílí také zapojená města a destinační společnosti. "Ze statistik je patrné, že na 56 tisíc ujetých kilometrů v rámci cyklobusů připadalo 12 tisíc cestujících, což znamená 0,2 cestujícího na jeden kilometr," podotkl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták. Kraj má k dispozici detailní rozbor využití linek na jednotlivých zastávkách podle sčítání ze strojků ve vozidlech.

„Zastavování dává smysl zejména u tradičních mnohaletých spojů především do Orlických hor s cílovou stanicí na Šerlichu. Přestože cyklistů nebývá příliš mnoho, využití pěšími turisty je solidní. I to je ovšem z velké části závislé na počasí,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Zachování tří vybraných linek vzešlo z dlouhé diskuze mezi dopravními technology a zástupci cestovního ruchu. „Jsme rádi, že tři využívané cyklobusy budou i nadále vozit turisty. V případě nevypravených linek to bereme jako výzvu, a pokud by do budoucna měl nastat boom cykloturistiky, budeme na to reagovat. Nicméně cyklobusy nejsou naším hlavním lákadlem pro turisty, ale spíše snahou jim nabídnout něco navíc,“ dodal krajský radní pro cestovní ruch Alexandr Krejčíř.