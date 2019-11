Pokud nepřijdou vysloveně silné mrazy, bude se moci i přes zimu pokračovat ve stavbách obchvatů a dálnice D35.

Ještě před Vánocemi by měla být například předána stavbařům trasa druhé poloviny chrudimského obchvatu. Nyní tu ještě řádí archeologové, kteří u Slatiňan objevili unikátní vykopávky z 5. století. Původně měl být záchranný archeologický výzkum již dávno hotov, řada objevů ho však pozdržela. Přesto plánované zahájení stavby na konci roku není ohroženo. A pokud neuhodí silné mrazy, mohly by se, i když volnějším tempem, rozjet i první zemní práce.

VADÍ JEN SILNÉ MRAZY

„Na trase obchvatu jsou stále ještě archeologové, přesto do konce roku chceme předat stavbu vítězné firmě z výběrového řízení. Smlouva s ní ale ještě nebyla podepsána,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky ŘSD. Neřekla proto ani jméno firmy.

Výběrové řízení skončilo před měsícem, zúčastnilo se ho šest firem. Nejnižší nabídky na dokončení 4,5 kilometrů se pohybují kolem 450 milionů bez DPH. To je o 120 milionů méně, než předpokládal projekt. Hotovo by mělo být do konce roku 2021.

Nejspíš už 15. prosince bude také otevřena rekonstruovaná mimoúrovňová křižovatka na hradubické výpadovce u Globusu, pokud vysloveně „nezahapruje“ počasí.

Na křižovatce se buduje nové rameno pro výjezd z hradubické do města, aby se odstranilo křížení s výpadovkou na Lázně Bohdaneč, kvůli kterému se na sjezdu tvořily dlouhé kolony. Skoro vše už je hotovo, zbývá jen asfaltovat. Původně měl být sjezd otevřen až na jaře.

„Pokud neuhodí vysloveně silné mrazy, většině prací, jako například právě asfaltování, zimní měsíce nevadí. Při teplotách pod nulou se pouze nemůže betonovat, a dělat injektáže, takže se zastavují práce hlavně na mostech“ dodala Jarolímová.

Pokračovat mohou, po obvyklé „vánoční“ přestávce trvající do poloviny ledna, v případě mírné zimy i práce na dálnici D35 z Opatovic do Ostrova před Vysokým Mýtem. Ta by měla být hotová do roku 2022.