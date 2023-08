V blízkosti nových úseků dálnice D35 na Pardubicku roste zájem o bydlení a zájem o výstavbu v těchto lokalitách přesto ještě poroste. Výhodou je zejména snadná dopravní dostupnost a blízkost velkých měst.

Dálnice D35 napomáhá rozvoji obcí v jejím okolí | Video: Michal Žampach

Například obec Chvojenec, která je vzdálená necelých pět kilometrů od nového úseku dálnice D35, řeší větší zájem o výstavu rodinných domů. „V poslední době si myslím, že ta dálnice tomu hodně pomáhá, především ten sjezd u Rokytna. Lidé se snaží ty svoje pozemky prodat a chtějí je připravit pro výstavbu. Děláme i změny v územním plánu,“ řekla starostka Rokytna, Jaroslava Píšová (nestr.).

Chvojenec potřebuje novou čističku odpadních vod

Právě ve Chvojenci si chce postavit svůj rodinný dům i pan Tomáš z Hradce Králové, který vidí jako pozitivum rychlejší cestu do zaměstnání, což mu umožní právě nový úsek dálnice D35. To, že by tu chtěl postavit dům, měl v plánu už před třemi lety a uznal, že rozestavěný úsek dálnice na to měl velký podíl. „Dostupnost do Hradce Králové, ale i do Prahy, to byl můj hlavní důvod. Jezdím denně za prací do Hradce Králové a přes týden do Prahy, proto se mi zdá tato lokalita jako ideální a myslím, že i pro řadu mých budoucích sousedů,“ řekl pan Tomáš.

V tuto chvíli mají ve Chvojenci asi dvacet žádostí o změnu územního plánu. V obci mají zájem stavět nejen soukromníci, ale i developeři. S novou výstavbou souvisí i řada komplikací jako jsou třeba služby, obchody nebo rozšíření mateřské školy. Už nyní je jisté, že obec bude muset postavit novou čističku odpadních vod, tak aby po rozšíření nových domů dostačovala její kapacita.

Zájem soukromých investorů

Větší zájem o výstavbu pociťují třeba v Dolní Rovni v části obce Komárov, ale i v Časech na Pardubicku, kde na pozemcích developeři už připravují výstavbu nových rodinných domů.

„Soukromi investoři v obci už vytváří nové pozemky. Teď tu vzniká dvacet stavebních parcel, ale je to vše v rukách soukromých developerů,“ řekl starosta Časů Petr Škoda.

Jak potvrzuje realitní kancelář: „Je možné, že kdyby tam ten rozvoj dálnice nebyl, tak by ceny padaly víc. Sešli se dvě období, kdy jedna je rozvojová a druhá je pokles celého trhu,“ řekl realitní makléř, Tomáš Kárský. Vysoké hypoteční sazby by zatím neměli mít na ceny významný vliv.

Vedení obcí se přirozenému rozvoji nebrání, ale upřednostňují klidný, a ne nadměrný růst počtu obyvatel, jelikož to může způsobit komplikace - a to jak v infrastruktuře, tak ve službách.