Společnost, která chce sklad o ploše 15 tisíc metrů čtverečních otevřít ještě letos, slibuje, že to místním přinese výhody. „Otevření skladu bude mít pozitivní vliv na lokální ekonomiku, a to jak prostřednictvím nových pracovních příležitostí při samotné stavbě, tak i pro budoucí zaměstnance skladu. Tyto nové zdroje příjmů podpoří rozvoj lokálního trhu práce,“ sdělila Jitka Kratochvílová, HR ředitelka společnosti Jusda Europe.

Podle firmy by mělo vzniknout několik desítek nových pracovních míst. Společnost bude hledat skladníky, řidiče vysokozdvižných vozíků, operátory i kontrolory. Koho bude společnost zaměstnávat, ale vedení zatím říct nechtělo. „Zda budou kmenoví, nebo agenturní, nelze v tuto chvíli odhadnout. Záleží na okolnostech samotného náboru,“ dodala mluvčí firmy Jana Hedencová.

MAPA: Obchvat i přivaděč k dálnici. Obyvatelé Dašic se po letech zbaví kamionů

Sklad má poskytovat logistické služby zejména v oblasti spotřební elektroniky a automobilového průmyslu. Kromě skladování mají zaměstnanci v místě například přebalovat výrobky, chystat materiál pro zákazníky, připravovat přibalování dalšího příslušenství k výrobkům nebo přepravovat materiál.

Společnost Jusda už podepsala smlouvu o pronájmu s firmou MD Logistika, která v Dašicích vlastní slady pro mražené zboží a provozuje mrazírenské komory. Práce na stavbě už začaly. Místní ani starostka Dašic ale o záměru nemají žádné podrobnosti. „Zatím nás nekontaktovali. Takže o tom, že by tady měla uvedená společnost stavět, nic nevím,“ odpověděla na dotaz Deníku starostka obce Pavla Žídková.

Budovaný obchvat Dašic bude jedním z přivaděčů D35 a ulehčí dopravě v dvoutisícovém městečku.Zdroj: Mapy.cz

Stejný exportér, který zajišťuje například dopravu výrobce elektroniky a počítačových součástek Foxconn, si už v minulosti pronajal sklady v CTParku Pardubice nebo Kutné Hoře.

Obchvat Dašic

Pro developery je dálnice výhodou, místní ale stále čekají na dokončení obchvatu města, který se od loňského léta staví. Dašicemi denně projede přes 3500 aut, budovaný obchvat jim má pomoci hlavně od kamionové dopravy, která městem projíždí.

Zdroj: Youtube

„Pro letošní rok plánujeme zprovoznění významných staveb, například napojení silnice II/322 na mimoúrovňovou křižovatku s D35 u Dašic za 720 milionů. Ta by měla být uvedena do předčasného provozu ještě do konce letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Víc peněz na přivaděče k dálnici D35 kraj nedostane. Stavět se ale bude dál

Pro celkové napojení D35 z Pardubic kolem Dašic je tak nutné vybudovat ještě přeložku silnice z Černé za Bory do Dašic, která vytvoří obchvat obce Zminný. „Obchvat Zminného je ve vysokém stupni přípravy,“ doplnil Kortyš.

Kraj pracuje také na dalších dálničních přivaděčích. „Projekt přivaděčů vytvoří obchvaty Rokytna, Býště, Dašic, Zminného, Vysokého Mýta, Chocně, Hemží a Běstovic. Na těchto projektech intenzivně pracujeme a ani v roce 2023 nehodláme polevit,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.