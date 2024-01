Dálnice D35 bude letos celá rozestavěná až do Svitav. Projeďte se po ní s námi

/VIDEOVIZUALIZACE CELÉ D35/ Na konci letošního roku nebude na celé D35 z Hradce až do Olomouce hrábnuto na jediném úseku, a to mezi Svitavami a Mohelnicí. Zbytek 140kilometrové trasy je buď už v provozu, nebo se staví, další hned čtyři úseky se začnou stavět letos. Až ke Svitavám bude celá dálnice hotová za tři roky, poté bude zbývat posledních 35 kilometrů do Mohelnice s termínem dokončení v roce 2029. Projeďte se po celé D35 od Ostrova před Vysokým Mýtem, kde dálnice končí nyní, až do Mohelnice ve videovizualizacích.