/VIZUALIZACE VŠECH ÚSEKŮ, ANKETA/ Výstavba dálnice D35 z Čech na Moravu nabrala obrovské zpoždění. A vedle toho, že na ni řidiči roky čekají, tak se kvůli zpoždění stavba taky dost prodražuje, vyčetl státu v nejnovější analýze Nejvyšší kontrolní úřad. Poslední úseky D35 mají být podle stále posouvaných, nejnovějších termínů hotové do roku 2030. Je to sice za pár let, ale celá výstavba nakonec přesáhne 50 let. Co myslíte vy? Bude dálnice D35 v roce 2030 skutečně hotová? Nebo se toho nedožijeme? Hlasujte v anketě. Po všech připravovaných úsecích se zatím ale můžete projet aspoň ve videovizualizacích.

Dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí je jednou z nejvýznamnějších částí dálniční sítě ČR, její výstavba se ale zpožďuje a prodražuje. I když se s pracemi na ní začalo už v 70. letech minulého století, zprovozněna v celé délce má být podle předpokladů Ředitelství silnic a dálnic až v roce 2030. Celková doba výstavby 210 kilometrů dlouhé dálnice tak přesáhne 50 let.

Oddalování výstavby navíc zvedá náklady. Například šestileté zpoždění úseku dálnice mezi Opatovicemi nad Labem a Opatovcem prodraží výstavbu o 7,6 miliard korun.

Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu u Ministerstva dopravy a ŘSD zaměřené na nakládání s prostředky státu a Evropské unie určenými na přípravu a výstavbu dálnice D35.

Nejvyšší kontrolní úřad se zabýval především obdobím od roku 2017 do května 2023. Podrobně prověřil postup přípravy čtrnácti úseků dálnice a zjistil skutečnosti, které významně snižují účelnost a hospodárnost vynakládání financí.

"Kontroloři zjistili, že koncepční záměry výstavby dálnice D35 schválené vládou a harmonogramy uvedené v koncepčních a strategických materiálech se Ministerstvu dopravy nedaří dodržovat. Například podle usnesení vlády z roku 2001 měla být výstavba všech úseků zahájena nejpozději do roku 2010. Výstavba tehdy ještě rychlostní silnice R35 byla označena za vládní prioritu. Dvaadvacet let od tohoto vládního usnesení ještě nebyla zahájena výstavba 11 z celkem 21 úseků dálnice. Tyto úseky, dohromady dlouhé 108 km, byly v době ukončení naší kontroly v květnu 2023 teprve v přípravě," sdělila mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.

Výstavba dálnice D35 v historii a číslech:

Výstavba dálnice D35 v historii a číslechZdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Zprovozněno bylo zatím 90 kilometrů dálnice D35, tedy jen 43 procent celkové plánované délky dálnice. Náklady na přípravu a výstavbu 14 kontrolovaných úseků dálnice mají dosáhnout 96,6 miliard korun. Podle kontrolorů bylo zatím vynaloženo 13,4 miliard.

U čtrnácti kontrolovaných úseků dálnice D35 trvala příprava staveb od vydání souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí do získání stavebního povolení v průměru 12 let. A například u stavby Křelov–Slavonín na okraji Olomouce dlouhé pouhých 3,3 kilometru zabrala příprava 27 let.

"Hlavními příčinami zpoždění byly problémy ŘSD spojené se získáváním územních rozhodnutí a majetkoprávním vypořádáním pozemků. Šlo zejména o výkupy pozemků a zajištění podkladů pro vyvlastnění. Příčinou dlouhé doby trvání územních řízení bylo většinou to, že ŘSD předložilo stavebnímu úřadu neúplné podklady. Řízení prodlužovalo i podávání námitek a odvolání účastníků řízení," dodala Kadečková.



Prodlužování přípravy staveb a oddalování výstavby však logicky zvedá náklady. Dálniční úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Opatovcem u Svitav měl být podle původních dopravních strategií dokončený do roku 2021 s náklady 31,1 miliard korun, následně do roku 2023 s náklady 31,2 miliard. Podle aktuálních předpokladů Ředitelství silnic a dálnic bude D35 v tomto úseku dokončena nejdříve v roce 2027, tedy o šest let později a s náklady ve výši přibližně 38,7 miliard, což je o 7,6 miliard více.

Mapa výstavby D35 s termíny zprovoznění (pro větší rozlišení rozklikněte):

Dva dálniční úseky v celkové délce zhruba 35 kilometrů mezi Opatovcem u Svitav a Mohelnicí se mají na základě rozhodnutí vlády z minulého roku stavět formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekt). Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že výstavba těchto úseků dálnice formou PPP je o 4,1 procenta výhodnější. Ovšem projekt se oproti předpokladům ministerstva opožďuje.

"Realizace PPP projektu ohrožují rizika jak na straně Ředitelství silnic a dálnic, zejména kvůli nedokončení majetkoprávní přípravy a nezajištění pravomocných stavebních povolení před uzavřením koncesionářské smlouvy, tak na straně Ministerstva dopravy, kde se komplikuje průběh zadávacího řízení na koncesionáře a vznikají prodlevy mezi jednotlivými fázemi přípravy PPP projektu," doplnila mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu.

VIZUALIZACE: Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice se začne stavět v roce 2025

Kvůli zpožďování výstavby dálnice tak na stávající silnici stále přetrvávají negativa, jako jsou průtahy městy a obcemi, vysoká intenzita dopravy, nehodovost, zatížení životního prostředí nebo prodlužování cestovního času. Naopak po dokončení by měla D35 významně uspořit čas strávený na cestách a zlepšit životní prostředí, protože nová trasa povede mimo centra měst a obcí. Především by však měla coby druhé kapacitní propojení Čech a Moravy převzít část dopravní intenzity z dálnice D1.

Výstavba dálnice D35 je pro Ministerstvo dopravy hlavní prioritou, stejně jako dalších dálnic v zemi. Na konci letošního roku bude ve výstavbě 210 kilometrů dálnic. Nadále však chybí 650 kilometrů. Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že hotovo by mohlo být do deseti let. Podle ministra dopravy Martina Kupky se příští rok otevře 118 kilometrů nových dálničních úseků a spustí se výstavba 93 kilometrů dálnic.

Letos ředitelství hospodaří se 65 miliardami korun, příští rok to bude až 78 miliard. K nyní rozestavěným 181 kilometrům dálnic přibudou do konce roku další úseky na D35 a D3. Do tří až pěti let budou podle Mátla dostavěné dálnice D6, D7, D35 a D11, za problematické úseky označil D3 ve Středočeském kraji, D52 a dálniční obchvat Prahy. "Věřím, že do deseti let, jak slibujeme, bude základní dálniční síť dostavěna," řekl Mátl.

