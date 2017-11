Další destinace z Pardubic? Španělsko, Kréta, Turecko

Pardubice - Seznam linek z pardubického letiště opět poroste. Po západu a východu přijde i jih.

Z Pardubic se létá do Londýna.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Nová letecká linka z Pardubic. Nízkonákladový dopravce Ryanair už cestující zaveze nejen do Anglie, ale také španělského Alicante. Létat tam bude od 26. března příštího roku dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek v 18:55 a 20:20 hodin. A zaváděcí cena pro březen je skutečně zajímavá, začíná totiž na částce 812 korun. Prodej startuje od pondělí půlnoci 20. listopadu.



“Toto oznámení nové destinace je pro letiště Pardubice velkým potěšením, stejně jako je skvělou zprávou pro všechny naše současné i budoucí klienty. Mám z naší rozvíjející se spolupráce s Ryanairem velkou radost,” uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka letiště a místopředseda představenstva EBA.



Dalšími destinacemi, které jsou v jednání na příští rok jsou ale od června do září i destinace ve Středozemním moři.



Pardubické letiště jedná o letních charterových letech do Heraklionu na Krétě a do tureckého letoviska Antalya. "Informace zazněla na úterním společném jednání města a kraje. Dostupné letní dovolenkové lety do Heraklionu a Antalye plus nová linka Ryanairu do španělského Alicante dvakrát týdně považuji za dobrou zprávu nejen pro Pardubice ale i celý kraj," uvedl René Živný, krajský radní odpovědný za sport a cestovní ruch.