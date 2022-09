Kolem deváté hodiny ráno už stavbaři zapojili těžké stroje a dali se do odstraňování povrchu.

„Je tady nutná oprava mostních dilatačních závěrů. V současné době jsou závěry poškozené a do mostních ložisek zatéká voda a nanášejí se tam nečistoty. Tím pádem dochází k nefunkčnosti ložisek, které korodují,“ popsal problémy hlavní stavbyvedoucí Luboš Holas z firmy Chládek a Tintěra.

Nejprve stavbaři odfrézují vozovku a odhalí mostní závěry. Hned druhý den pak dělníci postaví lešení a pustí se do čištění mostních ložisek, které musí firma promazat.

„Chceme především prodloužit životnost ložisek,“ dodal Holas.

Práce tu budou trvat nejméně deset týdnů. Do 4. prosince budou řidiči most přejíždět vždy pouze v jednom směru, dopravu na místě řídí semafory. Maximální povolená rychlost je 15 kilometrů v hodině.

Zdroj: Nikola Remešová

Původní mostovka je z roku 1882, za tu dobu most prošel řadou oprav, některé zásahy mu však spíše uškodily. Nyní se technický stav mostu opět zhoršil.

Město navíc nechá pro jistotu zkontrolovat dalších pět přemostění pro pěší a cyklisty. Detailní kontrolu provede firma Sammis, které Pardubice zaplatí 185 tisíc korun. Odborníci prohlédnou lávku u Parama, v Černé za Bory u přejezdu z obce přes železniční trať, prohlídka čeká také most v ulici Kunětická směrem ke zdymadlu či lávku pro cyklisty vedoucí pod nadjezdem Kyjevská u nemocnice. Na seznamu také nechybí most vedoucí ze Svítkova do Rosic, který vede přes Labe a řídí ho semafory.

„Při mostních prohlídkách jsme zjistili, že některé úpravy, které byly udělány v historii, mu k dobré kondici zrovna nepomohly. Takže dnes se pokoušíme most dát do pořádku,“ řekl náměstek zodpovědný za dopravu Petr Kvaš, podle kterého byl při nedávné prohlídce stavu mostu konstatován pátý kvalifikační stupeň ze sedmi, což znamená špatný stav.

Dotace tentokrát Pardubicím nepomůžou. Město musí práce zaplatit ze své kasy.

„Cena rekonstrukce je více než šest milionů korun. Po pravidelné kontrole jsme zjistili zhoršení stavu, takže pro nás to byla rychlá akce a s žádnou dotací počítat nemůžeme,“ vysvětlil Kvaš.

Radnice chce prodloužit životnost mostu na co nejdelší dobu. Podle vedení města aktuálně probíhají jen nezbytné opravy. Na to, v jakém je most opravdu stavu, ale odpoví až experti, kteří ještě do konce roku provedou dynamickou mostní zkoušku, jež určí stav ocelových konstrukcí.

V současné době kvůli špatnému technickému stavu platí zákaz vjezdu vozidel těžších než 3,5 tuny, s výjimkou vozidel MHD a záchranných složek. Právě vozidla, která tu často dosahovala hmotnosti až 30 tun, mostu nejvíce škodila. Na dodržování zákazu dohlíží nový kamerový bod, který doplnil stávající městský kamerový systém. Zákaz zůstane v platnosti minimálně po dobu oprav.

Budoucnost mostu stále není jasná. Další rozhodnutí padne až na konci roku. Magistrát totiž tápe, kterou variantu přemostění, jež spojuje hlavní nádraží a sídliště Polabiny, vybrat. „Teď most čekají nezbytné opravy, které zajistí, aby nosnost mostu neklesala a mohl sloužit dopravě do doby, než město rozhodne o celkové rekonstrukci mostu či výstavbě nového,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.

Ve špatném stavuje je navíc i sousední lávka pro pěší, která také potřebuje zásah stavbařů.

„Je zřejmé, že se město investici do této stavby nevyhne,“ potvrdila Hradní.

„Prohlídky budou opravdu velmi detailní a podrobné s využitím hydraulické plošiny. Na základě výsledků jednotlivých kontrol pak budeme moci určit, které opravy bude nutné provést, a stanovit další případná kritéria pro užívání těchto lávek a mostů,“ uzavřel Petr Kvaš.