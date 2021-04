Roman Prymula pracuje pro další privátní holdingovou zdravotnickou skupinu. Podle zjištění Seznam zpráv se jedná o skupinu Akeso, která provozuje zdravotnické centrum v Pardubicích a dále nemocnici v Berouně či Hořovicích.

Holding Akeso vlastní podnikatel Sotirios Zavalianis. Ten se v říjnu zastal Romana Prymuly, když se kvůli jeho návštěvě restaurace na pražském Vyšehradě, jednalo o jeho odvolání. „Je to smutný příběh. Ve chvíli, kdy se zpráva o jeho návštěvě objevila, tak jsme konkrétně řešili, abychom měli dostatek chladících zařízení, která jsme objednávali, pokud by došlo k nárůstu zemřelých. A opravdu v tomto čase nemám náladu řešit, zda pan profesor pochybil anebo ne. Měnit ministra v době, kdy se situace každým dnem z hlediska počtu nakažených zhoršuje, je podle mého názoru hloupost,“ řekl pro EuroZprávy.cz Zavalianis s tím, že v době rostoucího počtu pozitivních případů, není rozumné ztrácet čas výměnou ministra. „Přijde mně to absurdní, že musí právě teď skončit,“ komentoval v říjnu odchod Prymuly Zavalianis.

Podnikatel Sotirios Zavalianis se přitom s Prymulou znají už z dob, kdy bývalý ministr zahraničí působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Poradenská činnost pro Akeso Romana Prymuly není přitom jediná, kterou v současnosti vykonává. Už na začátku dubna Prymula připustil spolupráci se skupinou Agel podnikatele Tomáše Chrenky poskytuje zdravotní péči napříč střední Evropou. V České republice provozuje 14 nemocnic, řadu poliklinik a do skupiny patří také síť lékáren a laboratoří. Některé z nich nachází působiště také v Pardubickém kraji. V České Třebové najdeme polikliniku která patří do skupiny Agel. Ta pacientům poskytuje preventivní lékařské prohlídky, kožní, neurologickou, kardiovaskulární i psychologickou ambulanci. Pracoviště zde mají praktičtí lékaři a součástí je také laboratoř klinické biochemie. Do skupiny Agel patří i lékárna, která je součástí komplexu polikliniky.

V Pardubicích pak pod záštitou skupiny působí kardiologické centrum na Masarykově náměstí. To bylo otevřeno v roce 2015 a údajně se jedná o jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice.

Roman Prymula se k poradenství pro skupinu Agel odmítl vyjádřit s vysvětlením, že nebude komentovat své soukromé aktivity. Součástí skupiny je také firma Avenier, která v Česku distribuuje vakcíny společnosti Moderna. Podle informací Českého rozhlasu by se Avenier mohl postarat o případnou distrubici prozatím neschválené ruské vakcíny Sputnik V.

Neplacený poradce prezidenta

Roman Prymula přitom definitivně nezpřetrhal ani spolupráci s politiky, a to navzdory neúspěchům na postu ministerstva zdravotnictví. Stal se totiž podle zjištění televize CNN Prima News neplaceným poradcem prezidenta Miloše Zemana. Prezident Prymulovi v minulém roce udělal Řád bílého lva za zvládnutí první vlny pandemie koronaviru.

Právě v pardubickém onkologickém centru nabízí na české poměry unikátní služby. Pacienty s nádorovým onemocněním převáží z hořovické nemocnice do Pardubic, kde v čase léčby zajišťují pro nemocné hotel. Pacienti tak zdarma dostanou nejen ubytování, ale jsou do Pardubic také bezplatně převezeni. Nemocné z regionu pak na ozařování dováží výjezdová auta.