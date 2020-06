„Chceme znát detailní srovnání zvýšených nákladů či výpadků v souvislosti s pandemií. To jsou prostředky, které bychom následně mohli nárokovat na státu. Krizový zákon jasně mluví o tom, že pokud stát něco nařídí právnickým či fyzickým osobám, tak by měl způsobené náklady či ztráty kompenzovat. Je však nutné oddělit ztráty běžného provozu a ty, které způsobila pandemie,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Vedení letiště požádalo město a kraj, aby mohlo na svůj provoz použít peníze určené na investice. „Na provoz společnosti by mělo být použito 16 milionů korun, které byly určeny na stavbu autoparku. Tato částka by měla pokrýt provoz do konce června,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch.

Zdá se, že nejhorší období už má letiště za sebou, v nejbližších týdnech by se měli vrátit cestující. Chystá se zprovoznění pravidelných linek do Kyjeva a španělského Alicante, 5. července odletí z Pardubic první charterový let do bulharského Burgasu.

Odmítnuté nabídky

„Je potvrzeno obnovení linky společnosti Ryanair do Alicante do konce letního letového řádu, a to jednou až dvakrát týdně. Zároveň je potvrzena linka SkyUp do Kyjeva, a to třikrát až čtyřikrát týdně. Probíhají jednání se společnostmi z Ruska, Ukrajiny, ale i jiných zemí Evropy. Některé nabídky, které byly podmíněny dotací v řádu desítek milionů korun ročně, již byly představenstvem odmítnuty. Zároveň pokračují jednání se zástupci letiště v ruské Kaluze. Vše však bylo ovlivněno koronavirovou pandemií,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.