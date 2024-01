Letos při platbě daně z nemovitosti musí hlouběji do peněženky sáhnout například Pardubák Marcel Křivda, který za svůj 45metrový byt v SVJ vloni platil 748 korun. Letos už to bude 1346 korun „Štve mě to, ale zaplatit to stejně musím, takže nemá cenu se více rozčilovat,“ okomentoval svou situaci Křivda.

Daň z nemovitosti Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta navíc v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, které si obce určují samy. Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce.

Výpočet daně je celkem složitý, Deník vám ale poradí, jak na to.

Na konci článku máme modelový příklad, podle něhož si vaší daň můžete jednoduše spočítat – stačí zadat velikost vašeho bytu nebo domu.

S místním koeficientem si obce mohou hýbat samy v rozmezí 1 až 5. Přestože se v Pardubicích místní koeficient nezměnil, poplatníci v roce 2024 uhradí daň z nemovitosti navýšenou právě o novou státní základní sazbu.

„Koeficienty daně z nemovitosti byly v Pardubicích upravovány naposledy v roce 2012. Místní koeficient je ve výši 2 a o jeho úpravě se v tuto chvíli neuvažuje,“ sdělil Radim Jelínek, mluvčí pardubického magistrátu.

Lidé si kvůli vládnímu balíčku ale stejně připlatí. Kolik to bude přímo v Pardubicích?