Co se děje těsně před vystoupením na pódiu za plentou, kam diváci nevidí, a přesto už slyší tóny své oblíbené kapely a hlas svého populárního interpreta? Tak na to se můžete podívat v exkluzivním videu našeho reportéra, kterému se podařilo zaznamenat dění z backstage právě přímo před vystoupením Daniela Landy, který byl závěrečnou hvězdou prvního dne festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou na Pardubicku.

Daniel Landa uvedl i důvody, proč na sérii festivalů Hrady CZ, jehož druhou zastávkou bylo právě okolí východočeského hradu Kunětická hora, účinkuje. Jeho předchozí vystoupení u hradu Točník přitom poznamenal pád z pódia, i to komentuje.

Je to trošku absurdní, ale přitom potřebné. Předchozí dopolední zvukové zkoušky jako kdyby nebyly, za chvíli se pojede naostro. Daniel Landa zpívá a pohybuje se přibližně tak, jak bude během několika málo minut už při živém koncertu před tisícovkami fanoušků. Stejně profesionálně k tomu přistupují všichni členové kapely. Falešný tón nesmí zaznít. To vše kontroluje ostřížím zrakem Landova manželka Mirjam, původem z Německa, scénáristka a režisérka v jedné osobě.

„Pro mě je to možnost, zakusit si občas a vzácně lidovou veselici. Festival Hrady CZ, to je lidová zábava, jednou za „uherák“ to je třešnička na dortu. My jsme se domluvili před covidem, já jsem pak zlobil, nakonec jsme se domluvili. V tu chvíli jsme ani nechtěli hrát. Pak se vlny uklidnily, na tom moři. Pak jsme si mohli užít koncerty, je to boží, od A až do Zet. Včetně pádů, bouřek,“ řekl ještě před vystoupením Deníku s nadšením sobě vlastním Daniel Landa.

Energie publika, to je peřina

První jeho vystoupení a začátek seriálu festivalů u hradu Točník minulý pátek poznamenala nepřízeň počasí, „lilo jak z konve“, řádně se hřmělo a blýskalo, což se interpretovi naopak líbilo. „Jaký jiný světla chceš mít jako hudebník? Nad těma lidma hřmělo, světelný efekty proti tomu jsou úplně legrační. Ten Točník byl parádní a my si užíváme tuhle veselici, to bylo nejlepší naše rozhodnutí. Sólový koncerty jsou zaměřený trošku jinak,“ zavzpomínal na koncert před týdnem zpěvák.

Vůbec si nepřipouštěl, že si zranil koleno při pádu z pódia kvůli kluzkému povrchu. Mikrofon přitom držel v ruce po celou dobu a pokračoval. „V brutálním dešti a opravdu ošklivým počasí, při bouři, najednou se ta bouře u těch lidí proměnila v nádhernou bouři, všem to bylo úplně u prd..e. To publikum najednou vyzářilo energii, spadneš skoro ze dvou metrů na hlavu a na nohu. Ta jejich energie, to je peřina, že tě to obejme, že si ani neublížíš a pokračuješ dál,“ řekl sebevědomě Landa.

Do pardubického regionu tak často nejezdí, přesto mu není neznámý. „Znám tady pár lidí, nechci se probírat konkrétně, ale vím, že jsem sem jezdil rád na Zlatou přilbu, na plochou dráhu a všichni znají pardubický perník,“ pousmál se závěrem krátkého interview.

