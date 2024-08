V pondělí se po dvou letech stavby otevřela silnice spojující Dašice s dálnicí D35. Při výzkumu pod ní archeologové pardubického Východočeského muzea odhalili unikátní pohřebiště, kde se pohřbívalo nepřetržitě více než 4500 let. Objevili nejen mohylový hřbitov ze 7. až 8. století, ale i žárové hroby a kostrový hrob z doby kamenné. Podívejte se na video z dronu, které ukazuje tento fascinující nález z ptačí perspektivy.

V roce 2021, hned pod prvními skrývkami na stavbě v Dašicích, objevili archeologové pardubického Východočeského muzea zahloubené linie zemních žlabů, kruhů, půlkruhů doplněné o nálezy typické keramiky. „Bylo nám jasné, že jsme pravděpodobně narazili na raně středověké pohřebiště. Tyto žlaby, respektive původní náspy totiž tvořily jádro takzvaného mohylníku, tedy mohylového pohřebiště,“ řekl v době unikátního nálezu vedoucí archeologického oddělení muzea Tomáš Zavoral. Mohylník zde naši předci navršili pravděpodobně mezi 7. a 8. stoletím.

Poté archeologové narazili i na žárové pohřby v nádobách i jamkách. Ty už byly podstatně starší, ukládali je sem příslušníci takzvané lužické kultury popelnicových polí. Ta se na našem území objevovala v mladší době bronzové, mezi lety 1250 a 1000 před naším letopočtem. Na Pardubicku je podobně rozsáhlá nekropole zcela unikátní. Není to však tím, že by zde lidé tímto způsobem nepohřbívali, ale je to zapříčiněno především následným odlesněním krajiny spojeným s intenzivní zemědělskou činností, kvůli které veškeré nadzemní památky zanikly.

Východočeské muzeum zveřejnilo video z dronu, které ukazuje fascinující archeologický nález z ptačí perspektivy.

Pokud vás archelogie zajímá, můžete ve Východočeském muzeu v Pardubicích navštívit výstavu Exit 91 / Vykopávky. Dosud nejrozsáhlejší záchranné archeologické výzkumy na území Pardubického kraje, které probíhaly v letech 2017 až 2023, odhalily historii skrytou pod jedenácti silnicemi o celkové délce 91 kilometrů. Z více než 200 tisíc archeologických nálezů byly pro tuto výstavu vybrány ty nejzajímavější a nejreprezentativnější objevy. Uvidíte například nejstarší neolitickou studnu z Ostrova, kterou se pokusili dobovými kamennými nástroji znovu vyrobit experimentální archeologové, dále výběr šperků, nástrojů a keramických nádob, exkluzivní podívanou nabízí i výbava dvou bohatých hrobů z doby stěhování národů, k vidění je originál i novodobá replika bojovnického meče ze svářkového damašku nebo skleněné nádoby, které do střední Evropy doputovaly ze syrského pobřeží.