Výstavba tři kilometry dlouhého obchvatu Dašic sice trvala dva roky, ale místní lidé na něj čekali mnohem déle. „Příprava stavby byla náročná, zprostředkovali jsme jednání s majiteli pozemků, aby se vše urychlilo. Svolávali jsme veřejná jednání. Celá záležitost začala ale už v roce 2009, kdy jsme dělali nový územní plán. Už tehdy jsme chtěli postavit obchvat,“ vzpomínal bývalý starosta Dašic Petr Zikmund.

Nyní už auta a hlavně kamiony sviští po obchvatu devadesátkou a nezatěžují centrum města. „Dnešní den je pro naše město historický. Otevření obchvatu je významným krokem k lepšímu životu nás všech v Dašicích. S otevřením nájezdů na dálnici se situace ještě zhoršila, nákladních aut a kamionů jezdilo opravdu hodně. Máme školu a školku, šlo i o bezpečnost dětí a dopravně se nám skutečně uleví,“ uvedla starostka Dašic Pavla Žídková.

Obchvat přinesl klid do města a také větší bezpečnost pro cyklisty. Součástí projektu byl totiž i unikátní podjezd pod frekventovanou silnicí. „Tunel“ využijí lidé při cestě mezi Dašicemi a sousedními Kostěnicemi. Už v pondělí dopoledne se u něj rojili cyklisté. „Bude to bezpečné i pro děti, když jezdí do školy do Dašic nebo my z Kostěnic do města na nákup. Někdy to bylo opravdu nebezpečné, hlavně když jezdily náklaďáky. To měl člověk strach, ale teď už se nebojíme,“ podotkla Marie Žáčková z Kostěnic, která se přijela na otevření obchvatu podívat na kole.

Obchvat výrazně zklidní dopravu v Dašicích a odkloní tranzit z centra. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů v režii krajské samosprávy. Výstavba stála zhruba 750 milionů korun. Přeložka silnice II/322 u Dašic slouží nejen jako obchvat města, ale je současně i jedním z krajských přivaděčů na dálnici D35. Práce na vybudování tříkilometrového úseku začaly v srpnu roku 2022.