„Ale některé kamiony, zejména ty směřující do MD logistiky stále projíždějí městem. Občané hlásí, že v noci napočítali až pětadvacet takových vozidel. Zda je to ale pravdivé číslo, to nevím,“ sdělila Žídková.

Obchvat je sice otevřený téměř dva týdny, ale stále není zanesený ve všech navigačních systémech, což způsobuje, že některá vozidla stále volí starou trasu přes město místo nové silnice.

Jedna z místních obyvatelek Simona Bunčeková popsala, že i když nebydlí přímo v centru města, tak vidí velmi patrné změny. Viditelné je to podle ní hlavně na těžké dopravě, která teď jezdí odkloněná mimo město. „Způsobovalo mi to problémy, když jsem vyjížděla z naší ulice na hlavní silnici. Často jsem musela dlouho čekat, než jsem měla možnost vyjet,“ popsala. V nově otevřeném obchvatu ale vidí i nevýhodu. „Večer a v noci, když máme otevřená okna, tak je hluk z té nové silnice dost slyšet, ale je to ještě v únosné míře,“ vysvětlila.

Spíše negativní názor na obchvat má obyvatelka Dašic Jana Kmošková. „Z otevření obchvatu moc nadšená nejsem. Dříve jsme tím směrem chodili na procházky a teď se tam přes tu silnici nemůžeme dostat. Tam, kde chodíme,není žádný most ani podchod, jeden je až hodně daleko od nás,“ popsala své zklamání. Nelíbí se jí ani hluk, který od silnice jde, myslí si, že by ale bylo možné to vyřešit například zasazením stromů v blízkosti silnice. „Ale musím uznat, že přes Dašice skutečně méně aut jezdí a například přecházení silnice v centru je teď bezpečnější,“ uzavřela.

Obchvat je přínosný i pro lidi, kteří dříve městem pouze projížděli. Pavel z Dolní Rovně si pochvaluje to, že svou pravidelnou cestu do Pardubic má nyní rychlejší a úplně se vyhne městu. „Nemusím řešit přechody ani zpomalení ve městě. Každou cestu ušetřím přibližně 3 minuty,“ popsal.