Podle vedení města má soud určit, zda je či není smlouva platná, to je ale běh na dlouhou trať. „Existuje elegantnější způsob, jak problém řešit. Museli byste ale přiznat, že v rámci akcionářské dohody došlo k chybě, někdo to zkazil a chybu by měl napravit. Místo toho budete alibisticky čekat, jak rozhodne soud, a doufat, že to padne do jedné jediné pozitivní varianty z celkových čtyř. Ta šance je ale malá,“ upozornil představitele města právník Petr Papež, kterého si najal pardubický hokejbalový trenér Jindřich Petruška. Právě ten na nepřesnosti ohledně smluv upozornil.

Kdo ale udělal chybu, není zřejmé. „Nikde nebylo řečeno, kdo chybu udělal, jestli jsme ji udělali jen při zápisu těchto smluv, nebo je dělána systematicky při jakémkoli zápisu,“ upozornil ve čtvrtek zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Zatímco Petr Dědek ihned v září oznámil, že zodpovědnost nese město, podle zástupců radnice se stala chyba v hokejovém klubu. „Jeho reakce nebyla korektní a nebyla pravdivá,“ okomentoval to zastupitel Václav Snopek (KSČM). Podnikatel následně potvrdil, že na původním stanovisku se nic nemění. „S městem máme dohodu o společném postupu,“ dodal Dědek.

Ta tkví právě v tom, že celou záležitost prozkoumají soudy, které určí, zda je smlouva platná. Celkem chce město otevřít tři druhy soudního řízení. Rejstříkové řízení má smazat aktuální data o výši kapitálu a rozvržení akcií a nahradit je novými. Druhý soud má určit, zda jsou platné již uskutečněné valné hromady hokejového klubu, a třetí pak, zda je Dědkova společnost HokejPce 2020 opravdu vlastníkem klubu. Poté obě strany přistoupí ke společnému řešení.

Někteří zastupitelé ale volají po rychlejším řešení, které by se některým soudům vyhnulo. „Nebylo by nejjednodušší, kdybychom to celé znovu prohlasovali v zastupitelstvu a znovu požádali o zápis?“ ptala se právníků zastupitelka Helena Dvořáčková (ANO). Papež jí dal zapravdu. „Muselo by se stejně zahájit vymazání špatných informací z rejstříků, ale další soudy nejsou nutné. Je to cesta, kterou se lze ubírat a je rozhodně kratší než ta, kterou město nabízí,“ podotkl Papež.

Zastupitel Karel Haas (ODS), který je také právník, ale podpořil variantu se třemi soudy, jelikož podle něho městu zajistí nejvyšší právní jistotu. Podpořil ho také vedoucí odboru kanceláře tajemníka magistrátu Jiří Turek. „Tým právníků obou stran to řeší přes dva měsíce a na nic lepšího jsme nepřišli. Jsme přesvědčeni, že takhle je to správné a jinak to řešit nejde. Bude to chvilku trvat, ale cílem je nalezení maximální právní jistoty,” obhajoval návrh Turek. O cestě, kterou se město nakonec vydá, rozhodnou zastupitelé v prosinci.

Zastupitelé i vedení města se zabývá také Petruškovým upozorněním, že smlouva je pro město velmi nevýhodná a došlo tak k možnému porušení péče řádného hospodáře. „Jsou to výtky, kterými jsme se zabývali i na zastupitelstvu. Není to ani náhodou win-win situace, jednoho vítěze vidím jasně, druhého vůbec,“ ztotožnil se s námitkami Brendl. Rozhodnutí o vstupu Petra Dědka do hokejového klubu na zastupitelstvu prošlo těsnou většinou. Ze smlouvy mimo jiné vyplývá, že město ročně pošle do hokeje 35 milionů korun po dobu 15 let a investuje zatím nevyčíslené peníze do hokejové arény.

Andrea Pospíšilová