V zimě do útrob Enteria areny míří každý desátý Pardubák na hokej. Naopak v létě pak do haly chodí nadšenci méně populárních sportů, jako je veslařský víceboj nebo biliár. Výjimkou nejsou ani zástupy fanoušků, kteří chodí na české i zahraniční hudební hvězdy, které v Pardubicích koncertují. To by se ale v budoucnu mohlo změnit.

Jestliže se Petru Dědkovi podaří do prosince změnit územní plán, dostane zelenou pro stavbu nové multifunkční arény na pardubické Cihelně. Na červnovém zasedání zastupitelstva to odsouhlasila těsná většina pardubických politiků.

Dá se tedy předpokládat, že většina akcí by se přesunula do nové moderní haly. Pokud by se tedy hokej nehrál v současné hokejové aréně, musí pro ni město najít nové využití. „Myslím, že není potřeba strašit lidi, že město nebude vědět co s halou,“ sdělil Martin Charvát, člen představenstva Rozvojového fondu Pardubice.

Ambiciózní plán majitele hokejového Dynama, za 5 miliard korun, se ve městě řeší už více než rok. Hlavními předměty investice má být nejmodernější multifunkční hala v Evropě, hotel o kapacitě 400 lůžek a kongresové centrum.

„Projekt se rozvíjí už rok. Na základě doporučení expertů jsme ho přesunuli na Cihelnu. Pokračujeme dál v tom, co jsme naznačili, že chceme dělat. To znamená multifunkční arénu, která bude jedinečná v celé Evropě. Zároveň to bude kulturní místo na pořádání koncertů, místo, které bude možné využívat pro turistický ruch i kongresovou turistiku,“ popsal plán PR manažer Dynama Pavel Poulíček.

Kritika zní z opozice

Kritici nové arény často upozorňovali na otazník, který visí nad využitím současné arény, odkud by mohly zmizet hokejové zápasy Dynama. „Multifunkční hala je skvělá, ale co bude s tou starou hokejovou halou. Každý kolem toho tématu našlapuje, jako kolem minového pole,“ ptal se opoziční zastupitel Lukáš Havlena (Piráti).

O využití současné haly mají strach i někteří občané.

„Na co Pardubice potřebují dva zimní stadiony? Co dál bude s Enteria arénou? Není to tak dávno, kdy prošla rekonstrukcí, a to i z části za peníze nás všech daňových poplatníků. Město by se mělo starat o svoje investice a chovat se jako řádný hospodář. No a pokud schválíte ještě jeden stadion, tak jste právě poslali do kanálu všechny peníze, které jste před pár lety i za nás investovali,“ řekl reportérce Deníku Pardubák Pavel Machač.

Nemáme strach

Vedení města ale podle svých slov nezahálelo a začalo připravovat varianty pro situaci, že ve městě vznikne další multifunkční aréna. Podle města, které halu vlastní, přesněji městské společnosti Rozvojového fondu města Pardubic, nikdo nemusí mít strach.

„Když pan Dědek přišel s návrhem výstavby nové multifunkční haly, tak od té doby pilně pracujeme na různých variantách. Rozvojový fond má připraveno několik strategických materiálů, jak nadále bude fungovat stávající hala,“ sdělil Martin Charvát, člen představenstva Rozvojového fondu Pardubice.

„Nesmíme zapomenout na to, že dneska tu máme prakticky nedostatkové zboží, což jsou ledové plochy. Tak, jak to diskutujeme na Rozvojovém fondu, vůbec nemáme strach, z toho, že bychom nevěděli, co s touto halou. Využití je několik, ať už od rozšíření ledových ploch o další aktivity, nebo tu máme další oddíly, které si stěžují na nedostatek volných ledových ploch,“ dodal Charvát. Podle Charváta je navíc garantováno, že veškerý mládežnický hokej zůstane ve stávajících prostorách městské haly.

Hlavní i tréninková hala jsou v současné aréně domácím prostředím pro hokejový klub Dynamo Pardubice, sledge hokejisty z klubu SHK Mustangové Auto IN, ženský hokejový klub HC Tesla Pardubice i pardubický Krasobruslařský klub.

„Je nad slunce jasné, že v Pardubicích je třeba ještě jedna ledová plocha. Bohužel od projektu k vlastnímu bruslení je u nás jako ze Země na Mars,“ řekl před časem předseda oddílu ledního hokeje žen TJ Tesla Pardubice Miroslav Klusoň.

Příležitost na nové domácí prostředí by tak mohly dostat i kluby z nižších soutěží.

„Máme tu několik oddílů, které hrají okresní soutěže a hrají je mimo Pardubice. Nebo hrají v deset hodin večer, navíc ve všední den, což je pro hráče velmi nepříjemné,“ doplnil Charvát.

Zimní stadion v centru města podstoupil rozsáhlou rekonstrukci v roce 2001 za více než 300 milionů korun. Se současnou kapacitou 9 000 míst, hostí akce jako koncerty Stinga či Mirai. Nouze není ani o mimořádná sportovní utkání. Letos halu opanovaly například mezinárodní basketbalové utkání, mistrovství Česka v synchronizovaném bruslení, florbalové zápasy nebo největší biliárový turnaj ve střední Evropě.