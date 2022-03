„A je to i tak, že přijdou, zeptají se, co bychom nejvíc potřebovali, teprve jdou nakoupit a za chvíli přijdou s věcmi,“ řekla jedna z pořadatelek Vendula Valachová.

Adéla s Lukášem dovezli na sběrné místo několik krabic a tašek plných věcí. Měli v nich oblečení, věci pro děti, sladkosti, bonbony a další.

Neziskovka Tichý svět pomáhá překonávat bariéry v komunikaci

„Mám na Ukrajině kamarády, kteří se účastní jak bojů, tak humanitární pomoci, a jelikož já jim nemohu pomoct jinak než finančně a touto cestou, tak jsem se rozhodl, že jim sem něco přinesu,“ vysvětlil Lukáš.

Další sbírka bude v sobotu a možná budou následovat i další. „Bylo nám řečeno, že to není poslední,“ dodala Valachová.

V sobotu budou moci lidé do bývalé budovy Komerční banky na náměstí v Holicích donést věci od 10:00 do 16:00 hodin. Nasbírané věci hasiči odvezou do centrálního skladu v České Třebové, kde se rozhodne, kam budou putovat dál.