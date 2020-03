Dělníci nasadili roušky a dál staví most do Mělic

Starý most přes Labe mezi Valy a Mělicemi byl definitivně uzavřen v srpnu loňského roku, nový most by se měl otevřít už v červnu. Jeho výstavbu nezastavila ani epidemie koronaviru, dělníci se vybavili rouškami a pokračují v práci.

