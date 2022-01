Otázka je, do jakých operací se lékaři v krajských nemocnicích pustí, když se očekává rozšíření mutace omikron a možná zase plné covidové jednotky. „S koncem tohoto týdne začneme postupně obnovovat provozy poraden a plánovanou operativu u těch zákroků, které budou předpokládat nekomplikovaný průběh a krátkodobější hospitalizace,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Psali jsme:

Pacientů s covidem ubylo, nemocnice v kraji se vrací k plánované péči

Pravděpodobně tedy nedojde na komplikované a velké operace, jako je třeba výměna kyčelního kloubu. „Zákroky si řeší jednotlivá oddělení v nemocnicích, kontaktují pacienty a zvou je na operace,“ podotkla Semrádová.

Podle ní jde opravdu o mírné rozvolnění, protože zhruba do dvou týdnů očekávají opět nárůst pacientů s covidem. „V tuto chvíli nevíme, jak moc nám omikron zaplní nemocnice, ale jsme připraveni ze dne na den plánovanou péči opět omezit,“ uzavřela mluvčí nemocnice. Aktuálně je v Pardubickém kraji hospitalizováno 137 pacientů s koronavirem, 21 jich je v intenzivní péči.

Vývoj epidemiologické situace v Pardubickém kraji, 7. 1. 2022Zdroj: MZČR

OMIKRON JIŽ BRZY BUDE V KRAJI DOMINANTNÍ

Masivní rozšíření mutace omikron čekají hygienici v Pardubickém kraji zhruba během dvou týdnů.

„Momentálně nemáme takový přehled, protože je více laboratoří a už neplatí, že by mi každý musel hlásit pozitivitu omikronu. Z Litomyšle jsem měla třeba první čtyři případy omikronu, ale vím, že v Pardubicích je to denně kolem deseti případů,“ vysvětlila epidemioložka Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Olga Hégrová.

Prymula: Nebezpečnost "hradecké" varianty covidu může být ve schopnosti mutovat

Podle ní kraj aktuálně kopíruje celorepublikovou situaci, nakažených omikronem je asi jedna třetina z pozitivně testovaných.

„Předpokládáme, že na začátku příštího týdne to bude polovina a pak omikron převládne. Zatím jsou to případy, které spolu nesouvisí. Neočekávaně se to u někoho vyskytne. Mám zajímavost, že byly tři osoby pozitivní, a to dva na deltu a jeden na omikron,“ dodala Hégrová.

Hygienici se připravují na rostoucí čísla pozitivních s omikronem. Podle Hégrové se Pardubický kraj pomalu vrací k předvánočním hodnotám.

Vývoj epidemiologické situace v Pardubickém kraji, 7. 1. 2022Zdroj: MZČR