Silniční dopravy se demolice mostu nedotkne, ta je totiž už týden vedena přes mostní provizorium podél starého mostu. Po provizorním mostě je vedena také MHD a cesta pro pěší.

Mostní provizorium v Doubravicích otevřeno. Demolice starého mostu začíná

Po demolici na místě začne výstavba nového mostu, který by měl být hotov koncem letošního roku.

Zdroj: Michal Žampach

Silniční most z roku 1965 nad železniční tratí v Pardubicích - Doubravicích je v havarijním stavu, ale zároveň představuje důležité spojení Lázní Bohdaneč a semtínské průmyslové zóny s centrem Pardubic.

Rozpis plánovaných výluk podle ŘSD:

Výluky budou probíhat v následujících termínech, vždy v čase od 23:20 do 04:35 hodin. kdy proběhnou přípravné práce pro demolici přímo v kolejišti.



1. a 2. traťová kolej v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová: 24./25., 25./26., 29./30., 30./31. března 2023 31.března / 1. dubna 2023, 1./2., 2./3., 3./4., 4./5., 5./6., 6./7. dubna 2023



Samotná demolice trať uzavře během tří dnů, a to v čase od 7:30 do 18:30 hodin.



2. traťová kolej v úseku Stéblová – Pardubice-Rosice nad Labem, dne 8. dubna 2023

1. traťová kolej v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, ve dnech 9. a 10. dubna 2023