Na pátém městském obvodě v Pardubicích se rozhořel spor o veřejnou zeleň. Část obyvatel se ve středu 6. března chystá demonstrovat.

Obyvatelé pardubické části Dukla, kteří jsou nespokojení s péčí o zeleň ze strany radnice, se ve středu 6. března v 16.30 hodin sejdou před kulturním domem na Dukle. Od 17 hodin se tam v salonku koná jednání zastupitelstva Městského obvodu Pardubice V.

„Iniciativa Za zelenější Duklu a okolí vznikla na popud občanů z Dukly, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s péčí o zeleň ze strany Městského obvodu V. Iniciativa vyzývá, aby veřejná zeleň byla prioritou pro vedení městského obvodu," píše se v prohlášení, které redakci Pardubického deníku poskytla Olga Kudrnová, členka iniciativy Za zelenější Duklu a okolí.

„Od loňského roku vedení obvodu i zastupitelstvo opakovaně upozorňujeme na špatnou správu v oblasti péče o zeleň. Na jednáních zastupitelstva drtivá většina zastupitelů na naše podněty nedokázala věcně reagovat," uvedli zástupci iniciativy. Nespojení občané požadují rychlé zjednání nápravy a přijetí opatření, která by péči o zeleň významně zlepšila.

Starosta Městského obvodu V Jiří Rejda říká, že se snaží být vůči lidem z iniciativy vstřícní a na zasedáních zastupitelstva se setkávají. „Již několikrát jsme se členům iniciativy snažili vysvětlit, jak probíhá péče o zeleň, co je to například následná péče či náhradní výsadba. Stejně tak jako to, že některé z těchto činností nejsou v režii obvodu, ale firem. Bohužel některé z těchto aspektů stále nechápou," popsal starosta Jiří Rejda. Mrzí ho, že je obvod zaplaven nelegálními výlepy a do veřejné zeleně jsou umisťovány cedule.

Iniciativa Za zelenější Duklu a okolí se k cedulím hlásí. „Rozhodli jsme se poukázat na hrubé nedostatky v péči o veřejnou zeleň a pomoct zastupitelům a vedení městského obvodu obrátit jejich pozornost správným směrem. Umístili jsme informační cedule po centrálním území. Informační cedule, které označovaly kritická místa, nicméně velmi rychle zmizely," zhodnotili zástupci iniciativy.

Atmosféra je v tomto pardubickém městském obvodě zřejmě dost vyostřená. „Opakované dotazy, na které pravidelně písemně odpovídáme, znečišťování území našeho obvodu a kolikrát osobní výpady slovní i na sociálních sítích stále více komplikují normální komunikaci, ale také činnost pracovníků úřadu či zaměstnanců městských firem," uvedl starosta Jiří Rejda.

