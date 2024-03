V pátek začne čtvrtfinále hokejové extraligy a jedna z dvojic je velmi speciální. Narazí na sebe totiž východočeští rivalové – pardubičtí hokejisté vyzvou své odvěké rivaly z Hradec Králové. A souboj to nebude jenom na ledě, ale i mezi politiky. Primátor Pardubic Jan Nadrchal si pro svůj královéhradecký protějšek, Pavlínu Springerovou, přichystal sázku.

Ve čtvrtfinále hokejové Extraligy se utkají sousední krajská města | Foto: Deník

„Když se definitivně rozhodlo o tom, že Pardubice narazí na Hradec Králové, bylo jasné, že musíme tento souboj ještě okořenit. Proto jsme se vsadili, že primátor nebo primátorka poraženého týmu stráví jeden pracovní den v dresu postoupivšího klubu,“ okomentoval výzvu pardubický primátor Jan Nadrchal a dodal, že věří, že hradecké primátorce bude pardubický dres slušet.

Hradecký archeolog odkrývá historii soupeření s Pardubicemi. Je to fenomén, říká

„Jako věrní Hradečáci a milovníci hokeje si přejeme porazit Pardubice v extraligovém finále! Vypořádat se se svými jižními sousedy teď máme možnost alespoň ve čtvrtfinále, a i to slibuje vzrušující podívanou. Proto jsem nemohla odmítnout navrženou sázku od kolegy Nadrchala a stejně jako naši hokejisté do ní skočila po hlavě,“ komentovala Pavlína Springerová, primátorka Hradce Králové. „Věřím, že tak, jako by v přírodě nezvítězil poník nad králem zvířat, tak i na ledě si náš královský lev poradí s pardubickými půlkoníky hravě a s přehledem,“ uzavřela.

První utkání je na programu v pátek 15. března a začíná se dvojzápasem v Pardubicích, poté se série přesune do Hradce Králové.

(Podle tiskové zprávy)

