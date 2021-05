„Akce vloni proběhla i za velmi složitých organizačních podmínek. Přestože návštěvnost byla menší, ukázalo se, že hlad po sportu v České republice je a bude. Do parku se sjížděli návštěvníci z celé země,“ vzpomněl náměstek pardubického primátora zodpovědný za sport Jakub Rychtecký.

V parku Na Špici se proto akce uskuteční i letos, avšak přesný program organizátoři ještě neznají, jelikož ho budou upravovat podle aktuální epidemické situace. „Jsme připraveni respektovat veškerá opatření, která v daném termínu budou platit, tím že jsme otevřeném prostředí, věřím, že park proběhne,“ shrnul za organizátory manažer Pavel Stara.

Sportovní park ale bude pokračovat ve stejném duchu, jak ho lidé znají. Po celém parku bude rozmístěno několik stanovišť, na nichž si budou moci děti od 7. do 15. srpna vyzkoušet desítky sportů. „Koncept je geniální v tom, že si děcka vyzkouší sporty, které by si normálně vyzkoušet nemohly. Sportovní park je pro kluby největší náborovou akcí a možností, jak přivést děti ke sportu,“ dodal náměstek Rychtecký s tím, že město podpoří park dotací ve výší 1 250 tisíc korun a dalšího půl milionu má připravené pro kluby na zakoupení náčiní a dalších pomůcek pro zajištění stanovišť. „Uspořádat akci v takovém rozsahu není jednoduché, v Pardubicích se to však daří zejména díky sportovním klubům, trenérům, kteří dětem na stanovištích věnují neskutečnou energii a předávají jim nadšení do sportu,“ dodal Rychtecký.

Novinkou letošního ročníku budou závody koloběžek a také prezentace hasičského sportu. Hasiči budou mít připravené jak stanoviště, kde si děti vyzkouší požární sport, tak ukázky požární techniky. „Protože neustále přijímáme nové hasiče, vnímám, že fyzická připravenost a fyzička populace je stále horší a horší, takže nám záleží na tom, aby lidé sportovali,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský. Zároveň chtějí hasiči upozornit na Mistrovství České republiky v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, které budou příští rok hostit Pardubice.

„Doprovodný program máme připravený ve více variantách a to z toho důvodu, že dopředu nechceme vyhlašovat aktivitu typu koncert, kam by přišlo v jednu chvíli více lidí, což by zbytečně ohrozilo koncept sportovních stanovišť. Nicméně doprovodný program bude složený například z masový běhů,“ upřesnil Stara. A tak se i letos parkem proženou gladiátoři a chybět nebude ani duhový běh Barvám neutečeš.