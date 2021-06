„Sešli jsem se tu, abychom podpořili naše děti v době, kterou všichni vnímáme jako pro ně velice nebezpečnou,“ oznámil za organizátory Jiří Šťastný.

Rodiče i děti se začali v parku scházet už desítky minut před začátkem akce. Usedali do trávy a někteří si přinesli i transparenty. ‚Naše děti očkovat nebudete‘ nebo ‚Držte se dál od našich dětí‘ měli přítomní napsáno na cedulích.

Na pódiu mezi řečníky vystoupil i bývalý ředitel waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký, který na jaře odmítl respektovat nařízení vlády. „Umožnil jsem chodit do školy všem dětem bez rozdílu. Do školy mohly chodit i děti netestované,“ vyprávěl Semecký, který byl za svou aktivitu následně odvolán. „Nikoho z těch, co mě sejmuli, nezajímalo, co bude s těmi dětmi, všichni se zajímali jen o to, aby se dodržovala nesmyslná pravidla, to je pro mě obrovské varování,“ upozornil přítomné bývalý ředitel.

Jeho činy se inspiroval také ředitel ZŠ Troubky Petr Vrána, který taktéž přijel do Pardubic, aby protest podpořil. „Řekl jsem si, že se nechci jako ředitel školy dívat na to, jak se děti dusí, jak si vzájemně nerozumí, jak je výuka neefektivní a podobně,“ vysvětlil Vrána s tím, že tedy ve škole zrušili testování a roušky nosil jen ten, kdo chtěl. Přítomní rodiče oběma pánům za jejich slova zatleskali. „Mám dceru v první třídě a roušky a respirátory nás dost štvaly. Nevidím důvod, proč by děti měly nosit respirátory, když jsou testované. Ať nařídí to, nebo to, ale obojí mi přijde nelogické,“ vysvětlila důvod, proč na akci přišla pardubická maminka Nikola Karásková.

Petice

Na akci se podepisovaly petice za to, aby děti mohly chodit do školy bez podmínek. Na petičních listech se objevily adresy jako Slatiňany, Horní Ředice nebo Přelouč. Přirozeně ale převládaly Pardubice. „Nastavené podmínky jsou podle nás šikanózní. Máme mít právo na vzdělání bez podmínek, protože nám to zaručuje ústava. Přejeme si, abychom mohli přenést zodpovědnost sami na sebe a abychom se mohli rozhodovat o tom, jak naložíme se svým zdravím, svými životy a jak budeme vychovávat naše děti,“ vyjádřila se Martina Novotná z iniciativy Vraťme děti do školy bez podmínek.

Mnozí rodiče na akci přišli i proto, aby našli podobně smýšlející lidi a společnými silami mohli od září děti samovzdělávat. „Snažíme se v Pardubicích sestavit komunitu domškoláků, ale je to těžké. Byť je to město s velkým počtem obyvatel, velká část rodičů je stále zaslepená,“ řekla Kateřina Vejrychová z Pardubic. Maminka dvanáctileté dcery, která se už přes rok učí doma, chce od září v Pardubicích otevřít školu bez podmínek. „Hledáme učitele, který třeba kvůli tomuto odešel ze školství, protože se na to nemohl dívat a nemá z toho čisté svědomí. Případně se na vyučování budou podílet rodiče. Potřebujeme děti udržovat v komunitě, aby měly sociální kontakty a byly šťastné,“ vysvětlila Vejrychová. Podle ní se děti budou učit v kolektivu, kde se nebudou nosit roušky, nebude se testovat a děti nebudou muset být očkované, a občas přijdou do kmenové školy na přezkoušení.