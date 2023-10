Krokusy, které děti zasadí ve čtvrtek v Pardubicích, by měly vykvést blízko data Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna. Jejich žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu.

Foto: Holocaust Education Ireland

Památník Zámeček a Základní škola Pardubice, Staňkova se zasazením krokusů zapojí do Projektu krokus. Ten připomíná jeden a půl milionu židovských a tisíce dalších dětí, které zemřely během holocaustu.

Výsadba se v Pardubicích uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu od 9 hodin v prostorou památníku. Žáci vysadí cibulky na střeše památníku a popovídají si s edukátorkou o holocaustu, rasismu, diskriminaci a nenávisti.

Památník Zámeček Pardubice se nachází na území nacistického popraviště, kde bylo v průběhu heydrichiády v roce 1942 popraveno 194 osob včetně dospělých obyvatel obce Ležáky a podporovatelů výsadku Silver A. Moderní expozice zasazuje situaci na Pardubicku za 2. světové války do kontextu světových dějin a zabývá se i poválečným obdobím.

„Projekt je určen primárně žactvu staršímu 11 let a vedle vzpomínky na oběti je příležitostí k přiblížení problematiky holocaustu dnešním dětem. Součástí akce bude rozprava nejen o holocaustu a 2. světové válce, ale také o současných projevech antisemitismu, kterých v poslední době přibývá i kvůli eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu,“ řekl ředitel Památníku Zámeček Pardubice Viktor Janák. Krokusy zasazené na podzim by měly vykvést blízko data Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna.

Jejich žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu, kterou bylo židovské obyvatelstvo na příkaz nacistického režimu povinno nosit na svrchní i spodní vrstvě oděvu. V Protektorátu Čechy a Morava nařízení zavedl 1. září 1941 Reinhard Heydrich.

Stavbami roku v kraji jsou galerie, památník, nadchod a bytový dům

Projekt krokus založila organice Holocaust Education Ireland v roce 2005 a v průběhu let se do něj zapojilo dvanáct evropských zemí včetně České republiky. V naší zemi ho koordinuje Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Památník Zámeček Pardubice se do projektu letos zapojí poprvé.

Mohlo by vás zajímat: Jak si letos na Zámečku připomněli 81. výročí heydrichiády

Zdroj: Michal Žampach