„Děti, posedejte si kolem dokola, ať dobře vidíte,“ pobízí skupinku dětí mladý vedoucí příměstského tábora. Malí sportovní nadšenci v zelených a červených tričkách srší energií a nedočkavostí, je poznat, že se na karate už moc těší.

Skupina sportovců v bílých kimonech s různě barevnými pásky kolem pasu stojí v řadě a připravují se na svůj výstup. Světoví mistři karate v disciplíně kata Ondřej Charvát a Milan Tesař zavelí bojovým pokřikem v japonštině a všichni karatisté jako by zkameněli se zatnutými pěstmi. Show začíná. Na řadu přichází dva chlapci a jedna dívka, kteří předvedou cvičení kihon. „Jde o nácvik technik, které si potom můžete všichni vyzkoušet,“ láká diváky Charvát. Nejprve mladí karatisté ukazují úder rukama před sebe, Tesař u toho nahlas křičí pokyny v japonštině. „Teď uvidíte techniku bloku, který použijete, když by vás chtěl někdo trefit do obličeje,“ uvádí Tesař další ukázku. Cvičenci střídavě zvedají levou a pravou ruku do obranného bloku, nejvyšší chlapec stojící uprostřed zakončuje nácvik hlasitým výkřikem. Poslední cvik je kop naigeri, při kterém učenci hbitě vykopávají jednu nohu za druhou.

Na scénu nastupuje mladík Vojta Dušek, podle Charváta patří mezi talentovanou mládež klubu. Skáče do různých chvatů, kope nohama a chvílemi hlasitě pokřikuje. Ladné pohyby rukou střídají tvrdé údery. Po Vojtovi přichází vicemistr světa v disciplíně kata Filip Filipi, vysoký a štíhlý mladý muž, který se právě připravuje na zkoušky z černého pásu. Filip se ukloní a vydá ze sebe bojový výkřik. Charvát varuje diváky vepředu: „Filip občas někoho omylem kopne nebo na někoho skočí.“ Karatista předvádí chvaty a údery rukama neskutečnou rychlostí. Potom zpomalí a dělá naopak ladné a jemné pohyby. Chvílemi karate připomíná spíš tanec než bojové umění. Své vystoupení zakončí dramatickým skokem a křikem.

K Filipovi se přidává Bohuslav Dušek a společně ukazují chvaty nejprve velmi pomalu. Chlapci u toho mluví japonsky a znovu křičí, děti se tomu smějí. „Bojový výkřik je koncentrace energie,“ vysvětluje Charvát. Přehlídka karate je u konce, nyní mají děti možnost vyzkoušet si chvaty samy. Některé děti jsou z toho nadšené a nemohou se dočkat, jiné zase protestují a chtějí jít už jinam.

Karate, lakros, horolezci

Návštěvníci plní elánu zkouší všechny možné sporty. Naproti karate stanovišti se tyčí několik metrů vysoká horolezecká stěna, jedné malé dívence se zrovna podařilo vyšplhat až nahoru. Opodál děti trénují lakros. „Koukej, mami, jak mi to už jde,“ chlubí se radostně na gymnastickém stanovišti asi pětiletý chlapec. Starší děti o pár metrů vedle dělají přemety.

Uprostřed parku jsou lidé chodící kolem kuželů se zvláštními brýlemi na očích. „Jsou to speciální simulační brýle, které navozují různé stavy. Máme tady opilost, požití marihuany a únavový syndrom,“ vysvětluje dobrovolnice z Univerzity Pardubice.

„Moc se nám tady líbí. Letos jsme tu první den, takže jsme nestihli ještě všechno projít. Přijde mi to tu podobné jako loni, jen je tu trochu méně lidí,“ říká Michaela Piňosová, která chodí s dětmi a manželem do sportovního parku každý rok, podle jejího muže je ale park oproti loňsku ještě lepší.

Radost z něho má i manažerem Pavel Stara. „Pro nás je vítězství, že Sportovní park vůbec letos je, protože drtivá většina akcí byla zrušena. Jsme za to všichni moc vděční,“ přiznává Stara. Práce čeká pořadatele až do neděle, zatím probíhá podle Stary všechno bez problému, dokonce se zvýšil počet dětí z příměstských táborů. „Hlavní doménou parku je, aby děti sportovaly. Ty jsou pro nás klíčovými návštěvníky,“ konstatuje Stara, zatímco je park Na Špici plný dětí, které se nadšeně pouští do všemožných sportovních aktivit.

Kristina Křivková