"Opuštěné dvě děti ve věku 13 a 10 let oznámila strážníkům ostraha hlavního nádraží. Čekali zde na vlak. Hlavní problém ale byl, že byla jedna hodina ráno a u dětí nebyl nikdo z dospělých. Proto strážníci přijeli na místo a začali zjišťovat, co se stalo. Nevlastní sourozenci byli na oslavě u příbuzných, kde hádka přerostla ve rvačku a děti odešly s tím, že pojedou k jiným příbuzným. To zbytek domácnosti zřejmě neřešil vůbec," uvedl mluvčí městských policistů Jiří Sejkora.