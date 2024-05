Psí Matka Tereza zachraňuje hafany z okolí i romských osad

Nové páníčky a nový domov už našla Diana Šlechtová, která pracovala 18 let jako strážnice Městské policie v Pardubicích, pro více než tisícovku psů. Domácích zvířat, která by jinak trpěla nedostatkem jídla nebo by byla utracena. I proto se jí říká Matka Tereza psů.

Nové páníčky a nový domov už našla pro více než tisícovku psů. Psů, kteří by možná skončili na talíři obyvatel slovenských romských osad. V lepším případě by trpěli nedostatkem jídla. | Foto: Deník/Bohumil Roub

„Nikdy jsem neplánovala zřízení útulku, ale zprávy o možném utracení psů mě k tomu tak nějak přiměly,“ říká Diana Šlechtová, která pracovala 18 let jako strážnice Městské policie v Pardubicích a pak čtyři roky v Hrochově Týnci. Galerie 14 fotografií › „Může za to Facebook. Viděla jsem tam, jak si lidé nevědí rady se psy, chtěli by je utratit, tak jsem je začala brát k sobě a hledala jsem jim nový domov. Pak se na mě začali obracet lidé z celé republiky, že mají agresivní psy nebo, že bezdomovci nemají pro ně na žrádlo, tak to nějak začalo," vzpomíná. Pejsky, kterých má momentálně ve svém útulku 20, se snaží resocializovat. „Někteří tu pobíhají bez problémů, ty méně přizpůsobivé máme ze začátku v kotcích, ale snažíme se být „dog friendly". Postupně je pouštíme mezi ostatní. Když si někdo pro psa přijede, má ho vychovaného, očipovaného, po všech potřebných očkováních. Pak zaplatí jen adopční poplatek odpovídající právě těmto nákladům," doplňuje. Jejích služeb si cení i okolní obce, protože k útulku přidružila i odchyt psů a toulavých koček. Fyzioterapie a její role v léčbě: Pohled z Chrudimské nemocnice Spolupráci má Diana Šlechtová i se slovenskými kolegy, kteří ji upozorňují na ohrožená zvířata v romských osadách. „Rádi nám je nechají, když je nemají jak zabezpečit," doplňuje. Místostarostka Chrasti Iva Doležalová si spolupráci s útulkem Diany Šlechtové oceňuje. „Je vždycky na telefonu, cokoli potřebujeme, vždycky vyhoví," uvádí místostarostka. Šlechtová si pořídila i speciální terénní auto, kterým může odchycená zvířata převážet. „Často volají lidé, že se nemohou ani dostat domů, že jim v tom brání agresivní pes. S tím si umím poradit," usmívá se. Podařilo se jí sjednat smlouvy s většinou okolních měst a obcí právě na zabezpečení odchytu toulavých psů a koček. „Útulek financujeme z darů, dáváme všem jen ověřené, nikoli marketové, granule. Ani je od dárců nechceme. Nejsme psí lágr, jako jinde," připojuje. Naráží na jiné útulky, které jsou financovány městy a obcemi. „Oni nechtějí o ty psy přijít, protože za ně mají i v kotcích peníze. My se snažíme aktivně hned naše pejsky někam udat. Účtujeme si jen adopční poplatek, který odpovídá těmto nákladům," zdůrazňuje. „Nechceme dary v podobě marketových granulí, opravdu ne, my chceme odevzdávat pejsky v dobré kondici, chceme, aby byli bezvadně zdraví," uzavírá Diana Šlechtová. Mohlo by vás zajímat: Houbařský ráj v Pardubickém kraji. Lesy plné hřibů a křemenáčů Zdroj: Jiří Laštůvka

